Биологи открыли белок, защищающий мозг от появления болезни Альцгеймера

Американские молекулярные биологи открыли белок, который отвечает за переработку «белкового мусора» из клеток. Мутации в нем практически гарантированно приводят к очень быстрому появлению болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликовал научный журнал Science Advances.

«Мы открыли эту цепочку генов, изучая опухоли мозга. Однако она оказалась связана и с нейродегенеративными заболеваниями. В частности, мы показали, что нехватка белка ATG16L и старение приводят к тому, что болезнь Альцгеймера появляется у мышей. Есть основания полагать, что нечто похожее происходит и в мозге человека», – рассказал один из авторов исследования, иммунолог из Детской исследовательской больницы имени святого Иуды (США).

Ученые предполагают, что главный признак и возможная причина болезни Альцгеймера – это накопление внутри клеток мозга вредоносного белка, так называемого бета-амилоида. Он представляет собой обрывки белка APP, который играет важную роль в формировании связей между нейронами.

По пока неизвестным причинам в организме некоторых людей переработка старых молекул АРР нарушается. В результате «обрезки» этого белка скапливаются в клетках и тканях мозга, и из них формируются токсичные саморазмножающиеся клубки. Они постепенно убивают нейроны, что в конечном итоге приводит к деменции и гибели человека.

Ученые давно пытаются понять, что именно становится причиной болезни Альцгеймера или ускоряет ее появление. За последние годы биологи нашли десятки генетических факторов риска, которые повышают вероятность ее появления. Самым значительным из них пока остается вариация E4 в гене APOE. Если у человека две копии Е4, это повышает его шансы на старческое слабоумие в 15 раз.

Грин и его коллеги открыли еще один потенциальный фактор риска, а также выяснили механизм, который защищает мозг от накопления «обрезков» АРР и формирования бляшек бета-амилоида. Для этого они изучали цепочку генов, которая связана с процессом LANDO. Так ученые называют одну из форм аутофагии – переработки «белкового мусора». Нарушения в работе этого процесса связаны с развитием различных раковых опухолей.

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