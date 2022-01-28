Марихуану обвинили в негативном влиянии на умственные способности

Американские медики изучили, как марихуана влияет на умственные способности почти 1,2 тыс. братьев и сестер. Оказалось, что умеренное, но постоянное употребление этого наркотика ухудшает умственные способности человека. Результаты исследования опубликовал научный журнал Addiction.

«Существует множество свидетельств того, что употребление марихуаны негативно влияет на умственные способности человека. Однако проблема заключалась в том, что ее действие не было отделено от других важных факторов риска. Мы попытались избавиться от большей части из них, наблюдая за изменениями в состоянии братьев и сестер», – рассказал один из авторов работы, доцент Университета Колорадо в Авроре (США) Джаррод Эллингсон.

До недавнего времени многие наркологи и медики считали, что марихуана не вызывает зависимости и не меняет необратимо работу нервной системы человека. Относительно недавние наблюдения за большими группами любителей этого наркотика в Новой Зеландии показали, что постоянное употребление марихуаны меняет работу мозга и притупляет чувство удовольствия.

Это указало на то, что марихуана может вызывать зависимость, а также менять поведение человека, толкая его к употреблению других наркотиков. Вдобавок недавно исследователи обнаружили, что употребление марихуаны во время беременности повышает шансы на появление у ребенка аутизма, а также других расстройств умственного развития.

Серьезные последствия для мозга

Эллингсон и его коллеги выявили новые негативные аспекты действия марихуаны на мозг человека. Они наблюдали за тем, как менялись умственные способности почти 1,2 тыс. юношей и девушек, которые употребляли этот наркотик, а также их родных братьев и сестер, у которых нет подобной привычки.

Подобным образом ученые пытались исключить влияние различных социально-экономических факторов, которые связаны с уровнем жизни, культурой, воспитанием и другими факторами, которые могут подталкивать молодых людей к употреблению марихуаны. Вдобавок схожие геномы братьев и сестер должны минимизировать вклад генетических факторов.

Как показали наблюдения, даже умеренное употребление марихуаны было связано с ухудшением когнитивных способностей молодых людей. В особенности это проявлялось в тестах на вербальную память. Схожие, но менее выраженные изменения ученые зафиксировали в общем уровне IQ, гибкости мышления и рабочей памяти.

«Нам еще предстоит изучить, как именно употребление марихуаны влияет на различные умственные способности. Мы надеемся, что результаты наших наблюдений помогут провести такие эксперименты. Это особенно важно, учитывая то, что частота употребления и доступность марихуаны постоянно увеличивается благодаря ее легализации в различных регионах США и других государствах», – подытожил Эллингсон.

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