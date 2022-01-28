Дослідники виявили зв’язок між гігієною порожнини рота та перебігом коронавірусу

Єгипетський дослідник Ахмед Мустафа Басуоні з Каїрського університету спільно з американськими кардіологами вважають, що погана гігієна рота загрожує запальними захворюваннями, особливо сердечникам
Єгипетський дослідник Ахмед Мустафа Басуоні з Каїрського університету спільно з американськими кардіологами вважають, що погана гігієна рота загрожує запальними захворюваннями, особливо сердечникам
Лікарі провели дослідження, в якому прийняли 86 пацієнтів з коронавірусом, які мали серцево-судинні захворювання. Експерти за допомогою спеціального індексу вирахували гігієну ротової порожнини кожного респондента, а рівень запалення визначили за допомогою аналізу крові. Це дозволило їм виявити зв’язок між поганою гігієною порожнини рота, запаленням та тяжким перебігом коронавірусу.
— Тканини порожнини рота можуть виступати як резерв вірусу SARS-CoV-2, розвиваючи високе вірусне навантаження у роті. Тому важливо підтримувати здоров’я порожнини рота та покращувати заходи його гігієни під час інфекції. Прості заходи, такі як регулярні відвідування стоматолога, використання ополіскувачів для рота, дозволять запобігти або зменшити тяжкість перебігу COVID-19, — вважає Ахмед Мустафа Басуоні.
zdorovia.com.ua