Дослідники виявили зв’язок між гігієною порожнини рота та перебігом коронавірусу





Порожнина рота є важливим резервом респіраторних збудників. Раніше фахівці вже довели, що недостатня гігієна ротової порожнини може викликати запальні процеси, які своєю чергою посилять захворювання серцево-судинної системи. Нещодавно вчені вирішили дізнатися, як запальна реакція організму впливає на тяжкість перебігу COVID-19.

Лікарі провели дослідження, в якому прийняли 86 пацієнтів з коронавірусом, які мали серцево-судинні захворювання. Експерти за допомогою спеціального індексу вирахували гігієну ротової порожнини кожного респондента, а рівень запалення визначили за допомогою аналізу крові. Це дозволило їм виявити зв’язок між поганою гігієною порожнини рота, запаленням та тяжким перебігом коронавірусу.

— Тканини порожнини рота можуть виступати як резерв вірусу SARS-CoV-2, розвиваючи високе вірусне навантаження у роті. Тому важливо підтримувати здоров’я порожнини рота та покращувати заходи його гігієни під час інфекції. Прості заходи, такі як регулярні відвідування стоматолога, використання ополіскувачів для рота, дозволять запобігти або зменшити тяжкість перебігу COVID-19, — вважає Ахмед Мустафа Басуоні.