Продолжительность жизни британцев предсказали с помощью алгоритма

Анализ того, как менялось состояние здоровья более 110 тыс. жителей Великобритании на протяжении нескольких десятков лет, позволил математикам создать статистический алгоритм для предсказания продолжительности жизни произвольного жителя страны. Об этом пишет пресс-служба Университета Восточной Англии.

«Недавно мы изучили, от каких факторов зависит продолжительность жизни. На протяжении 25 лет мы наблюдали за здоровьем более чем 110 тыс. британцев, которым исполнилось 60 лет в промежутке между 1990 и 2000 годом. С помощью этих данных мы создали алгоритм, который может оценивать продолжительность жизни для 648 различных профилей риска», – рассказала Елена Кулинская, профессор Университета Восточной Англии и один из разработчиков алгоритма.

В последние годы ученые активно пытаются придумать способ, который помог бы оценивать так называемый биологический возраст человека. Этим термином они называют то, как сильно в положительную или отрицательную сторону отличаются ткани и органы конкретного индивида по сравнению с его сверстниками. Подобные расхождения могут быть связаны как с особенностями диеты и вредными привычками, так и с генами, которые связаны со старением человеческого организма.

Долгое время исследователи считали, что точные данные такого рода нельзя получить из-за того, что старение почти не отражается на уровне активности генов и характере их работы. В последние годы исследователи получили убедительные свидетельства того, что это не так и что биологический возраст человека можно узнать, проанализировав состав его крови и обработав полученные данные с помощью машинного обучения.

Сила больших данных

С другой стороны, недавно ученые обнаружили, что схожей точности расчетов можно добиться, обрабатывая нейросетями или статистическими алгоритмами большие массивы информации, которые собирают медицинские и социальные службы. Благодаря этому можно достаточно точно вычислять биологический возраст человека, опираясь на его вредные привычки, хронических болезней и условий обитания.

Кулинская и ее коллеги адаптировали эту методику для решения схожей, но несколько другой задачи – вычисления того, как долго проживет тот или иной человек. В этом они опирались на историю его болезни, положение в обществе и другие статистические и демографические факторы.

Для этого ученые проследили за тем, как менялось здоровье свыше 110 тыс. британцев, которые вышли на пенсию в конце прошлого века. Данные, собранные в ходе этих наблюдений, помогли выделить ряд закономерностей, которые связывают долголетие с вредными привычками, особенностями стиля жизни, хроническими болезнями и экономическими факторами.

На основе этого ученые создали алгоритм, который может предсказать, как долго проживет тот или иной человек, живущий в Британии и не планирующий менять места жительства и рода занятий. Правда, последняя версия этого алгоритма не учитывает, как на типичную продолжительность жизни влияют эпидемии вроде COVID-19, однако в ближайшее время математики планируют учесть их.

Подобные расчеты, как отметили ученые, будут особенно интересны для страховых компаний и государственных органов, так как благодаря этому можно просчитать, как много средств понадобится для того, чтобы поддержать комфортную жизнь и здоровье людей, которые еще не достигли преклонного возраста.

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