Самый смертоносный день Австралии | Комментарии Украина

Австралия пережила самый смертоносный день пандемии COVID-19 в пятницу, 28 января: почти 100 смертей, но несколько крупных штатов заявили, что ожидают сокращения количества госпитализаций на фоне надежд, что последняя волна инфекций начнет спадать. Об этом сообщает Reuters.

Вакцинация – фото из открытых источников

Из-за быстро распространяющегося штамма Omicron в течение последних четырех недель зафиксировано около двух миллионов случаев. К тому времени в Австралии было насчитано только 400 тысяч случаев с тех пор, как пандемия впервые поразила страну почти два года назад.

Но стабильный уровень госпитализации в последние дни вызвал надежду на то, что самое плохое может закончиться.

«В общем, ситуация стабильная… и мы ожидаем дальнейшего падения (в больничных случаях). Но пока не выходите и не празднуйте, но новости на этом этапе хорошие», — сказал главный специалист по здравоохранению штата Квинсленд Джон Джеррард во время брифинга для СМИ, поскольку количество больничных случаев в штате уменьшилось третий день подряд до 818.

Но он предупредил 5 миллионов жителей штата, что пандемия еще далека от завершения.

Количество госпитализаций оставалось стабильным на уровне около 5000 в течение последних нескольких дней.

Новые модели, опубликованные Новым Южным Уэльсом, наиболее густонаселенным штатом, показали, что количество людей в отделениях интенсивной терапии было ниже цифр, предусмотренных в лучшем случае.

Всего в Австралии было зарегистрировано 98 смертей, что превысило предыдущий уровень пандемии в 87 два дня назад. Сообщалось о чуть более 40 000 новых случаях заражения, что является самым низким ежедневным показателем почти за месяц.

Таким образом, общее количество смертей от COVID-19 в стране с населением 25 миллионов составляет 3500 с начала пандемии, что намного ниже, чем во многих странах.

Согласно официальным данным, Австралия является одной из стран с наибольшим количеством привитых против COVID-19: более 93% ее взрослого населения получили двойную дозу, около двух третей соответствующих австралийцев получили бустерную дозу.

Управление терапевтических товаров (TGA), регулирующий орган страны, расширило право на ревакцинацию для 16- и 17-летних, присоединившись к Соединенным Штатам, Израилю и Великобритании.

Как сообщали ранее «Комментарии», новые штаммы COVID-19 могут быть более заразными чем Omicron.

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