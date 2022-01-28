Ученые придумали, как удаленно следить за здоровьем пациентов с болезнью Паркинсона

Ученые разработали специальный браслет и мобильное приложение, с помощью которых пациенты с болезнью Паркинсона в фоновом режиме могут определять состояние своего здоровья и дистанционно передавать эти данные врачу. Разработка может следить более чем за 30 параметрами здоровья, пишет пресс-служба ЛЭТИ.

«Разработанный программно-аппаратный комплекс позволяет осуществлять мониторинг более чем по 30 параметрам, определять состояние пациента в фоновом режиме (без участия пациента), проводить анализ динамики состояния пациента за определенный период, а также отправлять результаты врачу и накапливать информацию в базе данных», – рассказали в пресс-службе.

От болезни Паркинсона – одного из самых тяжелых нейродегенеративных заболеваний – в мире страдают около 10 млн человек, в России – около 210 тыс. Сейчас «золотым стандартом» лечения болезни Паркинсона является леводопатерапия, но при этом нужно постоянно следить за состоянием больного. Для этого врачи предлагают пациентам вести дневники, заполняя их каждые 30-60 минут бодрствования. В них нужно отмечать время приема препарата, выраженность двигательных расстройств и наличие отклонений от нормы.

«С помощью приложения для мобильного телефона с ОС Android осуществляется автоматическое определение состояния пациента на основе шести встроенных датчиков телефона — данные снимаются с мобильного устройства в фоновом режиме, без какого-либо участия пациента, с периодичностью в одну секунду. Они позволяют отследить активность пациента, тремор, дискинезию и другие симптомы, показательные для оценки состояния больного», – пишет пресс-служба.

Как пояснили в ЛЭТИ, свое состояние – координацию движений, внимание, память, голос, походку – пациент сможет оценивать с помощью четырех кнопок на телефоне. Эти данные передаются на компьютер врача и в центр обработки данных. Таким образом устройство может выступить альтернативой ежедневного наблюдения врачом и позволяет в автоматическом режиме подготовить аналитический обзор состояния пациента перед приемом.

Ученые уже разработали модуль по автоматизации составления дневников и построили систему сопровождения данных от мобильного устройства до компьютера врача и центра обработки данных. Сейчас ученые создают опытный образец браслета, разрабатывают модули аутентификации владельца устройства и классификации состояния пациента по данным встроенных в устройства датчиков.

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