Давид Арахамия опровергал увольнение министра внутренних дел Монастырского

Слухи об отставке министра внутренних дел ложные. Об этом сообщил руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия во время пресс-брифинга в стенах Верховной Рады. По его словам, пока никого из министров не планируют отправлять в отставку, потому что кадровые изменения сейчас не актуальны.

Давид Арахамия, фото Facebook

По словам нардепа, в Министерстве внутренних дел происходит «кадровая чистка», поэтому, по его мнению, информация о возможном увольнении Монастырского — это фейки.

«Была Телеграмм-атака. Один день. Проплачена, мне кажется, атака на Дениса Монастырского. Мы же не понимаем, какие у них «кулуарные войны». Я знаю, что Денис Анатольевич сейчас делает большую чистку в аппарате. Возможно, это связано с этим. Они делали аттестации, проверки на полиграфах и прочее, они очень много людей в структуре МВД сейчас меняют. Возможно, это какие-то люди, которых сменили или под которыми шатается кресло, пытаются снизить его статус внутри Министерства и ослабить его позицию», – подчеркнул Арахамия.

Ранее мы писали, что президент уволил командира Национальной гвардии и назначил временного исполняющего обязанности командующего. Сообщается, что Балан самостоятельно написал рапорт об уходе в связи с событиями в Днепре, когда солдат Нацгвардии открыл огонь по сослуживцам.

Как сообщал портал «Комментарии», отбор украинских военнослужащих в кадровые резервы будут осуществляться по-новому. В украинской армии будут формировать резерв кандидатов для продвижения по службе и кадровый резерв для назначения на более высокие должности.

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