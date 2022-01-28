Ученые открыли новый биомаркер для диагностики рака печени

Ученые нашли в печени ранее не описанную РНК, которую можно использовать в качестве биомаркера – вещества, по которому врачи могут судить о наличии или отсутствии у человека онкологического заболевания. Результаты исследования опубликовал Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, кракто об этом пишет пресс-служба Сколковского института науки и технологий.

«На данный момент нет ни одного хорошего диагностического маркера для рака печени. Диагноз ставят в основном по УЗИ или КТ и вырезают всю опухоль вне зависимости от того, какую именно подозревают. Биопсию чаще всего не берут. Поэтому реальный диагноз ставится по результатам гистологии, которую ждут 10-14 дней», – рассказала Ольга Буренина, научный сотрудник Сколтеха и один из авторов работы.

Биомаркерами онкологических заболеваний могут быть любые вещества, концентрация которых значимо отличается у больного и здорового человека. Например, в этом качестве врачи используют некодирующие РНК – молекулы РНК, которые не участвуют в производстве белков, но играют важную роль в регуляции жизнедеятельности клеток. Некодирующие РНК разделяют на универсальные, которые есть во всех клетках организма, и тканеспецифичные, которые существуют только в определенных органах и тканях.

В новой работе ученые обнаружили в печени РНК, которую назвали HELIS (HEalthy LIver Specific). В отличие от других онкомаркеров она служит индикатором здоровой печени. «Многие классические онкомаркеры далеко не всегда проявляют себя при раке, их количество может возрастать из-за других болезней, в случае печени – из-за цирроза или гепатита. Маркеры здоровой печени могут быть более информативны, ведь если в раковых клетках что-то «сломалось», например, нарушено производство HELIS, то это уже так просто не починится», – пояснила Буренина.

В ходе исследований на образцах шести видов опухолей печени ученые показали, что в больных тканях уровень HELIS снижался по сравнению с нормой. Причем при некоторых типах рака эта РНК исчезала полностью. Далее исследователи посмотрели на поведение уже известных некодирующих РНК в этих образцах и отобрали еще три потенциальных онкомаркера. Всего ученые выделили четыре биомаркера, которые по-разному меняются при разных типах рака. С их помощью можно, в том числе, отличить доброкачественную опухоль от злокачественной.

Пресс-служба сообщает, что эти биомаркеры можно использовать для быстрой первичной диагностики постоперационных препаратов опухолей печени, а также для анализа сомнительных клинических случаев.

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