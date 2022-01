Ученые высчитали, когда шахматисты выходят на пик своих способностей

Ученые выяснили, что большинство шахматистов выходит на пик своих интеллектуальных возможностей примерно на четвертый десяток лет жизни. Для этого исследователи сопоставили результаты более 24 тыс. игр, в которых участвовали лучшие игроки последних полутора столетий. Их выводы опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Мы проанализировали свыше 24 тыс. игр, в которых участвовали чемпионы мира по шахматам начиная с 1890 и заканчивая 2014 годом. Выборка включает в себя игры на протяжении всей их жизни. Мы следили, как менялась доля оптимальных ходов, сравнивая их решения с тем, что в такой ситуации сделал бы компьютерный алгоритм», – пишут исследователи.

Историки считают, что шахматы появились несколько тысячелетий назад в Индии. Однако свой современный облик эта игра приобрела только на излете средних веков. Первые международные чемпионаты по шахматам начали проводиться еще позже, в середине XIX века. С тех пор они постоянно привлекают внимание зрителей и экспертов.

В последние годы шахматы начали привлекать внимание ученых, которые исследуют, как меняются интеллектуальные способности человечества и как шахматы и другие увлечения, которые стимулируют умственную деятельность, влияют на долголетие людей.

В частности, недавно ученые с помощью нейросетей доказали, что Магнус Карлсен и другие ведущие шахматисты современности играют сильнее, чем «звезды» шахмат начала прошлого столетия, а также выяснили, что мастера этой игры в среднем живут на 7-8 лет дольше других людей.

Пик возможностей гроссмейстера

В новом исследовании ученые под руководством доцента Университета имени Эразма Роттердамского (Нидерланды) Дайниса Зегнерса попытались на примере шахмат исследовать, как меняются умственные способности человека по мере старения.

По словам ученых, шахматы идеально подходят для этой роли сразу по нескольким причинам. В частности, их правила не менялись уже несколько столетий, все записи об успехах ведущих шахматистов хранятся во многих базах данных, а сама игра одновременно требует и опыта, и остроты мышления и памяти.

Авторы исследования проанализировали, как выступали все чемпионы мира, а также их непосредственные конкуренты за всю современную историю существования шахмат. В общей сложности они проанализировали более 1,6 млн индивидуальных ходов ведущих гроссмейстеров мира и сравнили их с тем, как в такой ситуации поступила бы компьютерная программа.

Вычислив типичные доли оптимальных ходов для каждого шахматиста, ученые проследили, как менялся этот параметр с возрастом игроков, а также сравнили их между собой, разбив на различные возрастные группы. Дополнительно Зегнерс и его коллеги подсчитали, как менялся этот показатель для всех топ-шахматистов, которые играли в тот или иной год.

