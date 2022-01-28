Ученый подсчитал, сколько людей нужно привить для коллективного иммунитета от коронавируса

Чтобы в человеческой популяции выработался коллективный иммунитет, минимальная доля привитого населения должна составлять от 52 до 64%. Об этом рассказал заведующий кафедрой Сеченовского университета Андрей Герасимов на интернет-конференции «Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы».

«Если вакцинировать пропорционально риску инфицирования, в зависимости от возраста, то минимальная доля провакцинированных должна составить 52%. В этом смысле тактика на вакцинирование, в первую очередь, медицинских работников, а также других групп, включая, например, преподавателей, которые имеют большое количество контактов, разумна. Если вакцинировать при случайной выборке, то минимальная доля вакцинированных должна составить 64% [населения]», – сказал Герасимов.

Он также отметил, что ограничения в отношении вакцинации пожилых людей, напротив, снизят эффективность подобных мер. В этих условиях для создания выраженного коллективного иммунитета нужно будет привить больше людей.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 40 млн человек, более 1,11 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 415 316 случаев заражения, выздоровели 1 075 904 человека, умерли 24 366.

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