Ученые объяснил, почему коронавирус чаще поражает пожилых людей

Пожилые люди чаще заболевают коронавирусной инфекцией из-за того, что с возрастом в организме становится больше белка ACE2, который возбудитель этой болезни использует для заражения здоровых клеток. Об этом заведующий кафедрой Сеченовского университета Андрей Герасимов рассказал на интернет-конференции «Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы».

«Для COVID-19 заболеваемость преимущественно идет по старшим возрастам. Связано это с тем, что вирусу для проникновения в клетки легочной ткани нужно наличие поверхностного белка АСЕ2, количество которого нарастает с возрастом. В результате дети, которые традиционно (то есть при распространении других вирусов, – прим. ТАСС) являются одной из основных групп риска, практически не болеют. Но при этом очень высокая заболеваемость у старшего поколения, которое является группой риска не только по инфицированию, но и по развитию тяжелых осложнений», – сказал Герасимов.

Коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) проникает в клетки легких человека и других млекопитающих через рецепторы ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент-2, АПФ2). Они покрывают определенные типы клеток альвеол – структур в легких, благодаря которым во время дыхания проходит газообмен с легочными капиллярами. Эти рецепторы играют важную роль в жизнедеятельности SARS-CoV-1, возбудителя атипичной пневмонии и близкого родственника коронавируса нового типа.

Ученый отметил, что это одна из отличительных характеристик коронавирусной инфекции по сравнению с другими заболеваниями, которые передаются воздушно-капельным путем. В случае последних разделение общества на группы риска не имеет столь выраженный характер.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 40 млн человек, более 1,11 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 415 316 случаев заражения, выздоровели 1 075 904 человека, умерли 24 366.

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