Специалисты рекомендовали посещать стоматолога не чаще одного раза в два года

Увеличить интервал посещения стоматолога можно без опасения за состояние здоровья зубов. Такую рекомендацию дают британские специалисты на основании проведенного ими широкомасштабного исследования, результаты которого помещены на сайте Cochrane Library, представляющем из себя базу данных по медицине.

Специалисты из Школы дантистов Стоматологической больницы Данди и Манчестерского университета провели рандомизированное исследование полости рта у 1736 человек, чтобы выяснить, насколько зависит состояние их зубов от частоты посещения специалистов. При этом на первое место врачи выдвигали такие проблемы, как кариес, заболевание десен, наличие скрытых гранулем и общее самочувствие.

«Наше исследование показало, что сложившаяся практика с шестимесячным интервалом посещения стоматолога не сказывается положительно на состоянии зубов пациентов, — утверждает руководитель исследования, сотрудник Школы дантистов Стоматологической больницы Данди Патрик Фи. — При отсутствии выраженной патологии оптимальным является посещение врача с целью профилактики не чаще одного раза в два года». Специалист подчеркивает, что эта рекомендация не относится к людям с выраженными заболеваниями полости рта и зубов, а также к детям, чей растущий организм нуждается в большем внимании со стороны стоматологов.

В Великобритании, напоминают авторы исследования, сложилась традиция приглашать на осмотр лиц, не жалующихся на состояние зубов, в среднем раз в шесть месяцев.

«Несомненно, что вреда от таких частых посещений специалистов нет, — добавляет ученый. — Но такой интервал наносит существенный ущерб общественному здравоохранению в финансовом плане, увеличивая ненужные траты без явного улучшения здоровья населения».

По мнению Фи, проведенное исследование приобретает особую ценность в условиях пандемии коронавируса, поскольку, «несмотря на ограниченный доступ населения к стоматологам, врачи могут спокойно увеличивать интервал посещения без опасения за состояние здоровья зубов своих подопечных».

Стоматологи всего мира давно дискутируют на тему о частоте профилактических осмотров ротовой полости, склоняясь к мысли о посещении врача не реже одного раза в полгода.

Британский национальный институт здравоохранения рекомендует, в зависимости от состояния ротовой полости пациентов, интервал осмотров от 3 до 24 месяцев.

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