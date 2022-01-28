Учены изобрели стену, которая убивает вирусы

Стенка, которая не дает распространяться коронавирусу может стать настоящим прорывом. Она невидима и защищает людей ультрафиолетовым светом, говорят изобретатели. Это может стать тем долгожданным моментом, который ждало все человечество, ведь удастся наконец-то снять защитные маски в помещениях. Как передает портал «Комментарии», об этом сообщает издание «DW».

Стена против вирусов. Фото: DW

Разработчики невидимой стенки считают, что она может существенно усилить борьбу с пандемией, а еще снять ряд карантинных ограничений, которые существуют по всему миру.

Директор компании-разработчика Райнер Прогазка говорит, что главная цель, которую хотят достичь изобретатели – поделить большие территории на меньшие пространства, чтобы людям не приходилось носить маски. Стена должна функционировать даже, если кто-то недалеко кашляет или чихает. Лучи ультрафиолета способны уничтожить 99% микроорганизм, уверяют исследователи.

Самое главное достижение разработки в том, что люди могут свободно передвигаться помещением. Представитель Тропического института в Мюнхене Андреас Визер говорит, что устройство автоматически выключает систему, когда находится вблизи световой волны. Как только человек проходить сквозь стену, устройство выключается, а, когда человек выходит с другой стороны, то сразу же включается снова. Пока что это только лишь прототип и пока нет гарантий, что вскоре устройство появится в свободном доступе на рынке.

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