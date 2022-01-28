Биологи открыли ген, связанный с появлением угрей на коже

Молекулярные биологи выяснили, что вероятность появления угрей на коже зависит от уровня активности гена GATA6, который управляет ростом определенных типов клеток в волосяных луковицах. Статью с выводами ученых и описанием возможного лечения угрей опубликовал научный журнал Nature Communications.

«Мы выяснили, что ген GATA6 играет важнейшую роль в функционировании верхних слоев кожи человека, которые связаны с волосами и сальными железами. Из-за его потери возникают типичные нарушения в их работе, в результате чего появляются угри. Соответственно, изучение нарушений в его работе откроет дорогу для создания новых методов лечения угрей», – пишут исследователи.

По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), угри остаются самой распространенной дерматологической проблемой в мире. Они поражают примерно 650 млн людей, подавляющее большинство которых – подростки и молодые люди.

Как правило, угри – следствие развития хронических воспалений так называемого сально-волосяного слоя кожи. Эти воспаления появляются из-за того, что в протоках сальных желез накапливаются мертвые клетки и кожные выделения. Традиционно считается, что угри появляются из-за нарушений в работе гормонов во время полового созревания, а также размножения определенных видов микробов в сальных железах.

Молекулярные биологи под руководством профессора Королевского колледжа Лондона (Великобритания) Фионы Уатт открыла возможную генетическую подоплеку развития угрей. Ученые исследовали, как меняется характер работы различных генов в клетках кожи мышей и человека при появлении угрей и во время полового созревания.

Генетическая защита от угрей

Внимание биологов привлек участок GATA6, который играет роль своеобразного стоп-сигнала, помогая коже избегать чрезмерно быстрого размножения кератиноцитов – одного из главных типов ее клеток. Уатт и ее коллеги обратили внимание, что кератиноциты играют важную роль в развитии угрей, помогая «пробкам» формироваться в сальных железах.

Биологи детально изучили, как этот ген работает в здоровых клетках кожи, а также как его активность меняется при появлении угрей. Оказалось, что у людей с угрями активность GATA6 во всех клетках сально-волосяного слоя кожи была гораздо ниже вне зависимости от того, насколько сильными были воспаления.

Если же его активность снижалась, то кератиноциты и еще один тип клеток кожи, себоциты, начинали размножаться активнее и распространяться по волосяным луковицам, сальным железам и связывающим их протокам. Если ученые принудительно «включали» GATA6, это подавляло их размножение и не давало пробке внутри протоков сформироваться.

Когда ученые вводили в питательную среду с образцами волосяных луковиц молекулы ретиноевой кислоты – пока единственного средства для борьбы с угрями, – то уровень активности этого гена повышался. Если же GATA6 удаляли, это резко снижало силу действия ретиноевой кислоты на клетки кожи.

Уатт и ее коллеги заключают, что их результаты дают надежду на то, что дальнейшие эксперименты помогут ученым найти более безопасные методы управления активностью GATA6. Возможно, благодаря этому ученые создадут первые безопасные и действенные средства от угрей.

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