Президент уволил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре

27 января президент Владимир Зеленский подписал указ №34/2022 об увольнении Николая Балана с должности командующего Национальной гвардией. Также глава государства издал еще один указ о назначении временного исполняющего обязанности командующего.

Обьявлено о подозрении в убийстве военнослужащих, фото ГБР

Теперь заменит командующего Нацгвардии генерал-лейтенант Юрий Лебедь. Известно, что Балан написал рапорт об отставке в связи с трагедией в Днепре.

Напомним, что 27 января в Днепре военный стрелял в других военнослужащих на Южном машиностроительном заводе. В результате погибли пять человек, двое из пяти раненых в тяжелом состоянии. В течение дня подозреваемый сдался правоохранителям самостоятельно, ему объявлено следователями Государственного бюро расследований о подозрении. Артемий Рябчук подозревается в совершении правонарушений по пункту 1 и пункту 4 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство), а также по части 3 статьи 408 УК Украины (дезертирство) и части 3 статьи 410 УК Украины (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов). Об этом известно с сайта Государственного бюро расследований. Известно, что подозреваемого проверили на состояние алкогольного, наркотического опьянения. Также ему будет назначена экспертиза по определению психического состояния. Среди версий преступления — возможное наличие личных отношений между нападающим и потерпевшими. Следователи проверяют информацию о фактах травли подозреваемого другими военнослужащими. Как сообщал портал «Комментарии», Гетманцев подчеркнул, что с военными нужно проводить психологическую работу, комментируя трагедию в Днепре.





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