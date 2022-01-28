Ученые назвали главный источник распространения коронавируса

Молекулярные биологи обнаружили, что коронавирус нового типа может проникать в клетки слюнных желез и других тканей ротовой полости, а слюна может выступать еще одним вектором распространения инфекции.

«Анализ образцов слюны больных показывает, что количество частиц вируса в ней хорошо соотносится с тяжестью симптомов COVID-19. Это указывает на то, что ротовая полость – активный регион размножения коронавируса, а слюна может участвовать в его передаче», – пишут исследователи.

Практически с первых дней после начала вспышки коронавирусной инфекции ученые знают, что вызывающий ее вирус SARS-CoV-2 поражает клетки не только в легких, но и в других органаз – например, в слизистой оболочке носа, пищеводе, кровеносных сосудах и сердце.

Такая особенность вируса может объяснять, почему многие заболевшие COVID-19 страдают не только от нарушений в работе органов дыхания, но и теряют обоняние, испытывают проблемы с пищеварением и сбои в работе кровеносной системы. Из-за коронавирусной инфекции у больных часто появляются хронические проблемы с работой легких, сердца и нервной системы.

Группа медиков под руководством научного сотрудника Национального института стоматологии и черепно-лицевых исследований США Блейка Уорнера открыла еще один возможный путь передачи коронавируса от одного человека к другому. Для этого специалисты изучали, какие клетки ротовой полости может заражать SARS-CoV-2.

Новый путь распространения вируса

Для этого ученые провели серию экспериментов на культурах клеток из различных тканей ротовой полости здоровых людей, а также проанализировали набор активных генов в клетках из организма больных COVID-19. Исследователей интересовало, какие клетки вырабатывают большое количество белков ACE2 и TMPRSS, которые коронавирус использует для проникновения внутрь них, а также то, как часто это происходило.

Оказалось, что оба белка вырабатывались сразу восемью группами клеток в самых разных тканях ротовой полости, в том числе в слюнных железах, протоках, а также в верхних покровах слизистой оболочки полости рта. Наибольшую активность белки ACE2 и TMPRSS проявляли в слюнных железах и протоках, которые связывают их с остальной ротовой полостью. Поэтому ученые извлекли кусочки этих тканей из организма трех десятков больных COVID-19 и детально их изучили.

В результате оказалось, что у 60% пациентов в этих тканях было большое количество частиц коронавируса. Причем чем тяжелее протекала болезнь, тем больше их было у носителей SARS-CoV-2. Кроме того, много частиц вируса было и в слюне больных. Их количество тоже зависело от характера протекания болезни.

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