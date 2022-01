Студенты высших учебных заведений Великобритании собрались сегодня, 28 января, у посольства Украины в Лондоне, чтобы выразить свою поддержку украинцам в борьбе с российской агрессией. Об этом стало известно из публикации Ukraine’s Emb. to UK в Twitter, передает портал «Комментарии».

Поддержка британских студентов в Украине StandWithUkraine. Фото с Twitter

«Украинцы благодарны за готовность всего мира стоять рядом с Украиной против российской агрессии», – заявили в украинском посольстве.

Напомним, вчера, 27 января, в украинское посольство в Великобритании приходила грузинская диаспора в Королевстве.

«Мы благодарны братскому грузинскому народу за активность в поддержке нашего государства. Украинцы высоко ценят принципиальную позицию Грузии в противостоянии военной агрессии кремлевского режима», – поблагодарили украинские дипломаты грузинов.

Напомним, ранее Великобритания отозвала часть сотрудников посольства из Киева . По словам чиновников, около половины работающих в Киеве сотрудников вернутся в Великобританию. Они утверждают, что такой шаг носит предупредительный характер, и не считают, что произошло что-то, что повлияло на их решение. Однако такое заявление появилось после того, как США приказали родственникам сотрудников их посольства покинуть Украину, заявив, что российское вторжение может произойти «в любой момент».

Между тем ранее «Комментарии» писали о том, что Великобритания приняла решение оказать поддержку Украине и направить противотанковое вооружение. Также в Украину прибудут эксперты для проведения учения украинских военных.

Students of British universities came to Russian Embassy to the UK to show the support to Russian in terms of possible Russian invasion pic.twitter.com/cQOmoxFyQu

— Ukraine’s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 27, 2022