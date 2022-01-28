Ученые усомнились, что иммунитет быстро «забывает» коронавирус

У большинства переболевших COVID-19 уровень антител действительно снижается, однако количество вырабатывающих их клеток увеличивается. К такому выводу пришли молекулярные биологи, которые следили, как из организма переболевших коронавирусной инфекцией людей исчезали антитела. Предварительные результаты их работы опубликовала электронная научная библиотека.

«Антитела к коронавирусу нового типа, хотя и в значительно меньших количествах, присутствовали в 80% образцов крови, которые мы собрали через 6–8 месяцев после появления первых симптомов болезни. При этом клетки, которые могут вырабатывать антитела к SARS-CoV-2, появились у большинства пациентов как с тяжелой, так и легкой формой болезни. Их активность росла на протяжении всего времени наблюдений», – пишут исследователи.

С начала эпидемии коронавирусной инфекции продолжаются споры о том, может ли человеческий организм выработать долгосрочный иммунитет к коронавирусу нового типа. Узнать это очень важно для определения стратегий вакцинации и оценки того, появится ли у человечества коллективный иммунитет к SARS-CoV-2.

Первые долгосрочные наблюдения такого рода в некоторых европейских странах показывают, что естественным путем коллективный иммунитет вряд ли сформируется. Вдобавок недавно ученые из Гарвардского университета (США) выяснили, что коронавирус мешает формироваться клеткам, которые могут долгое время вырабатывать антитела к SARS-CoV-2. Из-за этого ученые стали активно исследовать, как быстро антитела начинают исчезать из организма переболевших.

Особенности иммунного ответа

Молекулярные биологи и медики под руководством профессора Каролинского института (Швеция) Цян Пань-Хаммарстрем усомнилась, что иммунитет быстро «забывает» коронавирус и не вырабатывает клетки, которые могут производить антитела к SARS-CoV-2.

К такому выводу они пришли, наблюдая за состоянием здоровья примерно ста добровольцев из Швеции и Италии, которые пережили COVID-19 в первые месяцы эпидемии. У некоторых участников исследования болезнь прошла бех симптомов или в легкой форме, другие же попадали в реанимацию с неблагоприятным прогнозом.

После выписки ученые периодически собирали образцы их крови. Они смотрели, как много в этих образцах антител и T- и B-клеток, которые их производят. Оказалось, что в первые дни после выздоровления антитела разных типов были примерно у 75–85% пациентов. Причем у людей с легкими и тяжелыми формами COVID-19 их количество не отличалось.

Это стало большой неожиданностью для ученых, так как в предыдущих исследованиях между тяжестью симптомов и концентрацией антител прослеживалась четкая связь. Более того, у небольшой группы тяжелых больных антител не было вовсе. Ученые до сих пор не понимают, почему это произошло.

Дальнейшие наблюдения показали, что концентрация антител у переболевших действительно постепенно падала со временем, Однако у более чем половины переболевших их следы продолжали появляться даже через 6–8 месяцев после выздоровления. Кроме того, ученые не зафиксировали никаких негативных изменений в количестве и поведении B- и Т-клеток. Это может говорить о том, что у большинства переболевших может формироваться долгосрочный иммунитет.

Ученые отмечают, что подобные результаты противоречат некоторым другим наблюдениям об изменении концентрации антител и работы клеток иммунитета с течением времени. Они надеются, что дальнейшие наблюдения прояснят этот момент и помогут понять, почему у некоторых переболевших иммунитет к коронавирусу исчезает быстро, а у других он сохраняется.

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