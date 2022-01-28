Ученые рассказали, почему нельзя насильно есть во время гриппа

Эксперименты на мышах показали, что при инфекциях организм переходит на особую программу потребления питательных веществ и принудительное кормление может негативно повлиять на выздоровление. Об этом рассказал профессор Школы медицины Йельского университета (США) Руслан Меджитов в ходе научного форума «Наука будущего — наука молодых».

Во время гриппа или другой острой инфекции большой часто теряет аппетит, не хочет ни с кем общаться, чувствует упадок сил и спит гораздо больше, чем обычно. Эта комбинация симптомов универсальна и связана практически с любой болезнью и, особенно, с инфекциями.

«Мы исследовали, каким образом эти процессы влияют на исход воспалительных реакций, и смотрели, в частности, на роль потери аппетита в случае инфекции. <…> Мы решили выяснить, в чем смысл отказа от еды? И что будет, если насильно заставлять есть мышей? Оказалось, что в этом случае все мыши погибают. Просто за счет того, что они едят, когда не хотят есть во время инфекции. И ели они только 20% того, что они ели в нормальных условиях, но этого было достаточно, чтобы они все погибли», – сказал Меджитов.

Ученые решили выяснить, что именно приводит к гибели мышей. Оказалось, что грызунов с инфекцией достаточно покормить глюкозой, и они погибают в любом случае. Если же дать им 2-дезоксиглюкозу, которая нарушает усвоение глюкозы, то мыши выживают.

«Это было связано с тем, что, когда мыши не ели во время инфекции, то переходили на другую метаболическую программу, которая связана с поглощением жиров и производством кетоновых кислот. И это приводило их к выживанию. Мы обнаружили, что голодание во время инфекции и кетогенная программа необходимы, чтобы выжить при острой воспалительной реакции», – пояснил Меджитов.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!