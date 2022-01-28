Клеточный иммунитет оказался не менее антител важен для защиты от коронавируса

Молекулярные биологи выяснили, что клеточный иммунитет играет в защите от COVID-19 неожиданно важную роль. Они обнаружили, что при высоком уровне активности определенных подвидов Т-клеток даже невысокая концентрация антител защищала подопытных макак от заражения коронавирусом нового типа. Статью с результатами исследования опубликовал научный журнал Nature.

Практически с начала пандемии COVID-19 ученые и общественность спорят, может ли человеческий организм выработать долгосрочный иммунитет к коронавирусу нового типа. Исследования показывают, что естественным образом коллективный иммунитет вряд ли сформируется.

Вдобавок, недавно ученые из Гарвардского университета выяснили, что коронавирус мешает формироваться клеткам, которые могут долгое время вырабатывать антитела к SARS-CoV-2. Дальнейшие наблюдения европейских медиков указали, что антитела исчезают далеко не у всех пациентов. Это происходит так быстро, как в эксперименте их американских коллег. Поэтому исследователи стали еще активнее изучать, как исчезновение антител влияет на защиту организма от SARS-CoV-2.

Продолжая эти опыты, молекулярные биологи из США под руководством профессора Гарвардского университета Дэна Баруха выяснила, что клеточный иммунитет играет неожиданно высокую роль в защите организма приматов от COVID-19. В ходе своих опытов они следили за тем, как организм макак реагирует на переливание разных количеств антител.

В ходе опытов ученые пытались определить наименьшую концентрацию антител, которая может защитить пациентов от заражения коронавирусом при переливании плазмы крови переболевших или использовании синтетических антител. Для этого ученые извлекли антитела из крови выздоровевших обезьян, подготовили несколько растворов на их основе и ввели их в организм здоровых сородичей. После этого исследователи попытались заразить их SARS-CoV-2.

Аналогичные эксперименты ученые проводили на переболевших обезьянах. Концентрация антител в их организме начала падать через несколько месяцев после выздоровления. И те, и другие опыты неожиданно показали, что даже очень низкие концентрации антител защищали макак от заражения коронавирусом и гибели от COVID-19.

Поэтому Барух и его коллег предположили, что в борьбе с SARS-CoV-2 были задействованы не только антитела, но и определенные типы Т-клеток, ориентированные на борьбу с вирусами и уничтожение зараженных ими клеток. Поэтому ученые удалили из организма переболевших обезьян все иммунные тельца, на оболочке которых есть рецепторы CD8, и попытались заразить их коронавирусом.

Некоторых обезьян это действительно лишило иммунитета к SARS-CoV-2. Однако это происходило только в тех случаях, когда концентрация антител в их крови была относительно низкой. Это происходило далеко не во всех частях организма – уничтожение иммунных клеток гораздо сильнее повлияло на скорость размножения вируса в носоглотке, чем в легких обезьян.

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