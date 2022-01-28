Кошка расслабилась на качелях и стала звездой Сети (ВИДЕО)

Комфорт и полный релакс.

Порой для того, чтобы расслабиться и подремать, кошки выбирают самые невероятные места, передает zoobusiness.kiev.ua.





Вот и животное по кличке Семсема, живущее со своими хозяевами в Дакке (Бангладеш), очень полюбило лежать на качелях. При этом люди могут даже раскачать любимицу посильнее — всё равно она никуда не уйдёт, ведь Семсема уверена, что находится не только в комфорте, но и в полной безопасности.

Сомнительно, что качели появились в доме специально ради кошки, но ясно одно — сама она явно считает что такая интересная «кровать-качалка» предназначена исключительно для её пользования.