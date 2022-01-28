Playboy поддержал женщин, обвинившим его основателя Хью Хефнера в насилии

В новом документальном фильме бывшие «девушки Playboy» и сотрудники журнала рассказывают о психологическом насилии, принуждении к сексу и употреблению наркотиков, которые практиковал его основатель.

Playboy — фото из открытых источников

«Сегодняшний Playboy — это не Playboy Хью Хефнера», — отвечает новое руководство Руководители PLBY Group — медиакомпании, которая управляет журналом Playboy и связанными с ним активами, — заявили, что «решительно поддерживают» женщин, выступивших с обвинениями в адрес основателя журнала Хью Хефнера. Об этом говорится в их открытом письме, которое было опубликовано на платформе Medium в связи с выходом сериала Secrets of Playboy на канале A&E.

10-серийный документальный фильм посвящен империи Playboy. Среди тех, кто дал для него интервью, люди из ближайшего окружения Хью Хефнера (например, его телохранитель и камердинер), а также девушки, снимавшиеся для журнала, жившие в особняке Playboy и участвовавшие в вечеринках, которые там устраивались.

Например, Холли Мэдисон, которая переехала в особняк Playboy в возрасте 21 года и несколько лет встречалась с Хефнером, описала их союз как повторяющийся цикл насилия и призналась, что долгое время боялась уйти, потому что ей «промыли мозги». Даже после того, как ей удалось разорвать отношения с Хефнером, она страдала от алкогольной зависимости и хотела покончить с собой.

Сондра Теодор, бывшая модель и актриса, которая также встречалась с Хефнером, рассказала, что в особняке регулярно устраивались оргии, на которых девушек принуждали к сексу в том числе с помощью наркотиков. По ее словам, в доме было так много кокаина, что собаки слизывали его с пола. «Я наблюдала, как появлялись девушка за девушкой, со свежими лицами, очаровательные, и их красота просто смывалась. Мы были для него никем. Он десятилетиями высасывал жизнь из всех этих молодых девушек», — вспоминает она.

Бывший помощник Хефнера признался, что у того был запас седативных средств, которые он называл «раздвигателями ног».

В сериале также рассказывается о нескольких трагических событиях, произошедших в годы расцвета Playboy, — смерти девушки Playboy Эдриенн Поллак от передозировки в 1973 году, самоубийстве помощницы Хефнера Бобби Арнштейн в 1975 году и гибели девушки Playboy Дороти Страттен, которую в 1980 году убил ее бывший муж.

По этому поводу в письме PLBY Group говорится: «Мы верим женщинам и их историям, и мы решительно поддерживаем людей, которые поделились своим опытом. Как бренд, в основе которого лежит секс-позитив, мы считаем, что безопасность и ответственность имеют первостепенное значение и что-либо меньшее непростительно».

Напомним, 27-летняя модель Playboy Элизабет Мари Шевалье пожаловалась на то, что не может завести романтические отношения, поскольку мужчин отталкивает ее привлекательная внешность.

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