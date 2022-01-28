Ученые выяснили роль связи между спинным и головным мозгом в последствиях инсульта

Нейрофизиологи выяснили, что последствия инсультов и вероятность реабилитации пациента напрямую зависят от того, насколько сильно нарушены связи между корой головного мозга и спинным мозгом. Статью с результатом их работы опубликовал научный журнал Stroke.

Инсульты и другие формы кровоизлияний в мозг стали одной из главных причин преждевременной смерти людей в большинстве развитых стран мира наряду с инфарктами, сердечной недостаточностью и раком. По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно жертвами инсультов становятся около 15 млн людей, из которых пять миллионов погибают, а еще пять становятся инвалидами.

Эффективность восстановления движений зависит от характера нарушений и от персональной программы восстановления, которую врач составляет после диагностики. Поражения нервной системы и, как следствие, двигательные нарушения после инсульта очень индивидуальны. Поэтому правильную программу реабилитации выбрать сложно.

Российские и немецкие нейрофизиологи выяснили, как можно упростить эту задачу. Исследователи изучали, как работа головного и спинного мозга меняется при нарушениях в работе рук у людей, которые достаточно давно перенесли инсульт.

В исследовании участвовали 35 пациентов молодого и среднего возраста, которые перенесли инсульт более полугода назад. Их разделили на три группы в зависимости от степени восстановления движений в руке.

В ходе исследования ученые определили структуру связей между отделами их мозга, а также проследили за их работой с помощью системы транскраниальной магнитной стимуляции мозга (ТМС), стимулируя работу нервов в руках и отслеживая отклик на эту активность в двигательной коре мозга.

Заручившись поддержкой трех дюжин добровольцев, исследователи попытались выяснить, какие характерные изменения в структуре и работе их мозга наиболее ярко отражали тяжесть перенесенного инсульта. Эксперимент показал, что и та, и другая методика позволяет лучше всего классифицировать последствия инсультов.

Исследователи отмечают, что системы ТМС проще и дешевле, чем магнитно-резонансные томографы. Благодаря этому в будущем можно очень оперативно подбирать правильный подход для реабилитации пациента и максимального восстановления его подвижности.

«Однако важно учесть, что при диагностике с использованием ТМС необходимо изучать вызванные моторные ответы сразу в нескольких мышцах руки.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!