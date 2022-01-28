Ученые проследили, как вещества из чая влияют на коронавирус

Биологи выяснили, что катехины и другие биологически активные вещества из зеленого чая могут нейтрализовать значительную долю частиц коронавируса нового типа и замедлять его размножение в культуре клеток. Предварительные результаты их экспериментов опубликовала электронная научная библиотека bioRxiv. Исследование частично профинансировала японская чайная компания Ito En, что могло повлиять на выводы ученых.

Из-за того, что для создания новых лекарств нужно достаточно много времени, с самого начала пандемии COVID-19 медики начали исследовать, как на коронавирус нового типа действуют уже существующие противовирусные препараты, другие лекарства и различные биологически активные вещества. Эти опыты показали, что некоторые лекарства, созданные для борьбы с гепатитом С и лихорадкой Эбола, могут замедлить размножение SARS-CoV-2.

Японские биологи под руководством профессора Медицинского университета префектуры Киото Осама Мазды нашли еще один источник веществ, которые могут помочь медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией. В ходе своего исследования они проверяли заявления специалистов японских чайных компаний о том, что чай может подавлять размножение SARS-CoV-2.

Как отмечают ученые, в чае содержится много летучих веществ, многие из которых теоретически могут взаимодействовать как с самими вирусами, так и проникать внутрь клеток и заставлять их активнее бороться с воспалениями и возбудителями болезни. Профессор Мазда и его коллеги проверили эту гипотезу на практике. Для этого они смешали друг с другом экстракты чайных листьев и раствор вируса, а также обработали чаем культуры зараженных клеток.

Эти опыты неожиданно показали, что черный чай эффективно воздействовал на сам вирус: он почти полностью нейтрализовал его частицы, тогда как некоторые другие типы чаев, в том числе китайский ферментированный чай улун и японский обжаренный зеленый чай ходзитя, значительно замедлили проникновение частиц вируса в здоровые клетки.

Однако эти опыты еще ничего не говорят о том, как именно подобные вещества ведут себя в организме человека – контактируют ли они там с частицами вируса и как те на него влияют.

Исследователи дополнительно проверили, какие компоненты зеленого и черного чая могли по отдельности мешать размножению SARS-CoV-2. Как оказалось, благотворное действие зеленого чая было по большей части связано с галлатом эпигаллокатехина (EGCG) – растительным летучим веществом из класса катехинов. У этого соединения есть мощные противовоспалительные свойства, оно есть во многих пищевых добавках.

Черный чай хорошо нейтрализовал частицы коронавируса благодаря молекулам теазинензина А (TSA) – летучего вещества из класса теафлавинов. Оно в большом количестве присутствует в листьях чая и тоже является антиоксидантом. Дальнейшие опыты показали, что схожими свойствами обладали и некоторые другие соединения из этой группы.

Открыв эти соединения, биологи проверили, станут ли клетки более стойкими к действию вируса, если предварительно обработать их этими летучими соединениями. Как оказалось, подобная процедура не защитила культуру клеток от заражения. То есть компоненты чая связываются с вирусом непосредственно, а не заставляют клетки активнее бороться с ним.

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