Разницу в давлении в правой и левой руках связали с опасностью гибели от болезней сердца

Люди, у которых показатели кровяного давления на правой и левой руках сильно отличаются, гораздо чаще сверстников умирают от инфарктов, инсультов и других болезней сердца и сосудов. К такому выводу пришли кардиологи, статью которых опубликовал научный журнал Hypertension.

По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) болезни сердца и сосудов – инфаркты, инсульты, хроническая сердечная недостаточность и другие – остаются одной из главных причин смерти в мире. Каждый год от них умирает около 17 млн человек, причем у большинства подобные проблемы возникают из-за гипертонии – стабильно высокого давления в кровеносных сосудах.

Эксперты ВОЗ предполагают, что значительная часть инфарктов и инсультов связана с высоким давлением и вредными привычками. Теоретически благодаря этому их можно предотвращать, если скорректировать поведение и пищевые привычки людей из группы риска.

Чтобы оценить, относится ли человек к группе риска, медики обычно на протяжении нескольких дней отслеживают, как меняется давление в его кровеносной системе. В соответствии с рекомендациями ВОЗ терапевты и кардиологи должны замерять давление и на правой, и на левой руках. Однако в большинстве случаев этого не делается, в результате чего врачи экономят время и терпение пациентов.

Однако наблюдения последних лет показывают, что если у пациента давление в правой и левой руках отличаются больше чем на 15 мм ртутного столба, вероятность его преждевременной смерти и плохого состояния здоровья выше, чем у людей без такой ярко выраженной разницы. Чтобы понять, с какими конкретными проблемами в работе организма связаны подобные аномалии, британские кардиологи проанализировали истории болезней более чем 57 тыс. пациентов из нескольких десятков стран мира.

Статистические расчеты показали, что в первую очередь разница в давлении при измерении на разных руках была связана с повышенными шансами на появление различных тяжелых болезней сердечно-сосудистой системы, в том числе ишемии, инсультов и инфарктов, а также гибели от них.

На каждые 5 мм ртутного столба увеличения этого показателя вероятность гибели от всех болезней сердца и сосудов повышалась на 7%. При этом примерно на 3% повышались шансы заполучить несмертельный сердечный приступ, инфаркт или инсульт. Схожие результаты ученые получили, проанализировав исходные данные несколькими разными способами.

Как отмечают исследователи, это говорит о том, что из-за отказа замерять давление в обеих руках пациента врач может сильно недооценить риск появления болезней сердца и сосудов. Поэтому ученые предлагают обязать врачей замерять давление на обеих руках при проведении плановых обследований и диагностике, а также выделять в отдельную группу риска всех людей, у которых разница в давлении между руками составляет 10 мм ртутного столба или больше.

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