Редкую форму врожденной глухоты научились лечить генетически

Ученые придумали метод, с помощью которого можно исправлять мутации в гене SYNE4. Этот ген связан с одной из форм врожденной глухоты. Новый метод успешно проверили в опытах на мышах. Статью с результатами исследования опубликовал научный журнал EMBO Molecular Medicine.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, от глухоты и других нарушений слуха страдает более 460 млн людей. Чаще всего подобные проблемы возникают из-за инфекционных заболеваний или травм, но бывает, что это происходит и с самого рождения. Причиной врожденного отсутствия слуха становятся определенные мутации в TMC1, NOX3 и примерно ста других генах.

Чтобы бороться с подобными случаями, ученые исправляют мутации разными генетическими методами. Например, год назад исследователи из Гарварда защитили мышей от той формы глухоты, от которой страдал Людвиг ван Бетховен, а пять лет назад создали генную терапию, которая исправляет мутации в гене TMC1.

Профессор Тель-Авивского университета Карен Аврахам и ее коллеги разработали еще один подобный метод. С его помощью можно лечить относительно редкую форму глухоты, связанную с геном SYNE4.

«Мы впервые открыли мутации, которые связаны с этой болезнью, несколько лет назад в двух израильских семьях. Дети с двумя дефектными версиями этого гена рождаются с нормальным слухом, но по мере взросления теряют его», – пояснила Карен Аврахам, профессор Тель-Авивского университета и один из авторов исследования.

Из-за мутаций в гене SYNE4 нарушается работа ядра так называемых волосковых клеток. Они играют ключевую роль в преобразовании колебаний жидкости внутри ушной улитки в понятные мозгу электрические сигналы. Если в геноме появляется две дефектные версии этого участка ДНК, то волосковые клетки постепенно отмирают. В результате этого человек с мутациями в SYNE4 начинает терять слух еще в раннем детстве, а в подростковом возрасте лишается его полностью.

Чтобы избежать этого, в волосковые клетки нужно доставить правильную копию SYNE4. Она должна исправить дефекты в работе ядра этих клеток и защитить их от гибели. Аврахам и ее коллеги использовали для этого специальный аденовирус. Работу этого вируса ученые проверили на новорожденных мышах, в геноме которых было два дефектных участка SYNE4.

В ходе эксперимента биологи следили, сможет ли их терапия защитить волосковые клетки грызунов от гибели. Также их интересовало и то, появятся ли у мышей нарушения слуха и вестибулярного аппарата из-за третьей копии SYNE4 еще до того, как они начнут терять слух.

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