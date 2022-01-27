Признаками дефицита витамина B12 назвали 11 выраженных симптомов

Анемия, вызванная дефицитом витамина B12, это состояние, при котором организму не хватает здоровых здоровых эритроцитов. Они, в свою очередь, нужны для транспортировки кислорода ко всем частям тела.

Кроме того, дефицит B12 возникает у людей, перенесших операцию по удалению тонкой кишки — именно в этом органе витамин всасывается организмом.

Другими факторами риска являются пожилой возраст и приверженность строгой вегетарианской диете, сообщает сайт медицинской школы Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins Medicine).

Также специалисты выделяют внешне симптомы, которые проявляются у людей, страдающих от дефицита витамина B12.

Они могут варьироваться в зависимости от человека и его состояния, однако типичными явлениями считаются слабость в мышцах, онемение или покалывание в руках и ногах, проблемы с ходьбой.

Также проявляются такие симптомы как тошнота, снижение аппетита, потеря веса, повышенная раздражительность, быстрая утомляемость, диарея, быстрый сердечный ритм. Кроме того, при дефиците витамина B12 язык человека становится гладким, с глянцевой текстурой.

В случае, если у вас проявляются эти симптомы, необходимо сдать анализ и обратиться к врачу, который назначит необходимую вам терапию. Как правило, она подразумевает прием специальных препаратов.