«аллергия на холод» может говорить о наличии инфекции

Холодовая крапивница возникает из-за охлаждения кожи и обусловлена реакцией белков на значительное понижение температуры, при этом такая реакция может говорить о наличии инфекции или другого заболевания. Об этом ТАСС сообщил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Как объяснил Болибок, реакция на холод относится к псевдоаллергическим, хотя, как и в случае с обычной аллергией, в организме при ней происходит выброс гистамина. При этом холодовая крапивница отличается от обычной аллергии, например, на пищу, на молекулярном уровне.

«При классической аллергии иммунная система вырабатывает антитела — иммуноглобулины класса Е, именно они реагируют на аллерген. При крапивнице гистамин выбрасывается, но, как правило, иммуноглобулины Е не образуются, то есть это в чистом виде псевдоаллергия, а холодовая крапивница — это нечто среднее. При холодовой крапивнице в крови обычно появляются криоглобулины — это тоже иммуноглобулины, но других классов. При охлаждении ниже определенной температуры, где-то 34-32 градусов Цельсия, они начинают образовывать осадок, и, когда кожа охлаждается, это вызывает реакцию в виде крапивницы», — рассказал он. Врач добавил, что появление в плазме криоглобулинов, вызывающих крапивницу, может быть обусловлено инфекцией или заболеванием крови.

В то же время при «холодовой аллергии» крапивница обычно проходит, когда человек возвращается в тепло, говорит Болибок, но при очень сильных реакциях стоит стараться не выходить на улицу в мороз или в очень ветреную погоду. Если избежать контакта с холодом не получается, можно использовать антигистаминные препараты раз в сутки.

При этом насморк, который у многих появляется на холоде, обычно является ответом на перепад температуры и не имеет аллергической природы, отметил врач.

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