Гипертония усиливает воспаления, связанные с коронавирусной инфекцией

Высокое давление может напрямую усиливать воспаления, спровоцированные коронавирусом нового типа, а также замедляет его вывод из организма. К такому выводу пришли биологи, которые наблюдали за тем, как гипертоники переносят COVID-19. Статью с результатами их наблюдений опубликовал научный журнал Nature Biotechnology.

«Мы определили молекулярные механизмы, которые объясняют, почему заразившиеся коронавирусом гипертоники гораздо чаще попадают в реанимацию и умирают от COVID-19. Эти проблемы можно подавить некоторыми лекарствами от гипертонии и почечной недостаточности», – пишут исследователи.

Людей, страдающих от диабета, ожирения, хронических болезней сердца, а также курильщиков коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) поражает значительно чаще остальных. В частности, ученые обнаружили, что для людей с кардиологическими проблемами вероятность смерти от коронавирусной инфекции была более чем в четыре раза выше, а с ожирением и диабетом – от трех до пяти раз.

Точные причины этого пока не известны. Однако ученые предполагают, что лишний вес, проблемы с переработкой сахара и нарушения сердечно-сосудистой системы особым образом меняют работу иммунитета, делая организм более склонным к развитию воспалений и спонтанному появлению тромбов в сосудах.

Молекулярные биологи под руководством профессора Берлинского университета имени Гумбольдта (Германия) Ирины Леманн выяснили, почему гипертония резко увеличивает вероятность гибели от коронавирусной инфекции. Они изучали, как поменялась работа организма гипертоников, которые заболели COVID-19 и принимали при этом лекарства от давления.

Ученые уже давно дискутируют, можно ли больным принимать лекарства от гиперптонии, так как они снижают давление, воздействуя на аналоги рецептора ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки легких. Однозначного ответа на этот вопрос до недавнего времени не было.

Леманн и ее коллеги выяснили, что оба типа препаратов не повышают, а уменьшают вероятность появления самых тяжелых последствий COVID-19. Они изучали истории болезней 144 пациентов с гипертонией, которые принимали или не принимали два самых распространенных типа лекарств от давления во время болезни.

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