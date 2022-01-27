Какой сегодня праздник — 28 января — праздники 28 января — именины 28 января — именинники

28 января православные христиане празднуют Павлов день
Праздники 28 января
Этот день (28 января) в православной религии получил свое название в честь памяти преподобного Павла Фивейского. Также этот праздник иногда называют Павлом Египетским или Павлом Отшельником.
Преподобный Павел был первым христианским монахом. Он прожил в отшельничестве 91 год и умер в возрасте 113 лет в пещере.
Кроме того, 28 января отмечают Международный день защиты персональных данных
Целью этого Дня является повышение уровня информированности и активного содействия в защите конфиденциальности данных прежде всего личного характера, а также распространение передового опыта и наработок в этом плане по всему миру.
Что еще отмечают в мире 28 января:
• Национальный день веселья на работе в США
• Национальный день педиатра в США
• День улучшения делового общения
• День армии в Армении
Знаменательные события 28 января:
• В 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Италией.
• В 1992 году национальный сине-желтый флаг Верховной Радой Украины утвержден Государственным Флагом Украины.
• В 1958 году компания Lego запатентовала вид деталей своего конструктора.
• В 1919 году в Чехословакии основан Университет Масарика.
Кто родился 28 января:
• В 1951 году Леонид Каденюк, украинский астронавт (первый космонавт независимой Украины)
• В 1912 году Джексон Поллок, американский художник, один из выдающихся представителей абстрактного экспрессионизма.
• В 1706 году Джон Баскервиль, английский печатник и издатель, создатель шрифтов нового стиля, носящих его имя (ум. 1775).
• В 1884 году Огюст Пикар, швейцарский ученый, физик, исследователь космических лучей, создатель стратостатов и батискафов.
Что нельзя делать 28 января:
• Много есть и злоупотреблять спиртным;
• Делать сложную работу;
• Ссориться с близкими;
• Выходить из дома после 12 часов ночи.
Именины 28 января:
• Католические: Фома, Юлиан
• Православные: Алпсидий, Варлам, Гавриил, Герасим, Елена, Елпидий, Иван, Михаил, Павел, Пансофий, Прохор
Напомним, ранее портал «Комментарии» информировал о том, что ученые из Национального университета Пусан в Корее изучили связь между мужской фертильностью и использованием мобильного телефона.
Также сайт «Комментарии» писал о том, что ходят слухи, что американский актер Брэд Питт закрутил любовные отношения с популярной певицей. СМИ узнали, как ее зовут.
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