Врач рассказала, чем ранний ужин полезен для организма

Мнения о том, когда в течение дня должен быть последний прием пищи, разнятся. Одни говорят, что есть не стоит после шести вечера, другие не советуют ужинать за два часа до сна. Впрочем, турецкие специалисты уверены, что важнее всего прислушиваться к циркадным ритмам организма при выборе времени для ужина.

Специалист по биохимии и борьбе со старением, доктор Айшегюль Чорухлу рассказала турецкому изданию Sözcü, что оптимальное время для ужина – 17:00. Она отметила, что на протяжении дня работа организма меняется из-за так называемых циркадных генов в клетках. Они по-разному функционируют утром, днем и вечером. Во второй половине дня, по словам эксперта, пищеварительная система становится «более ленивой».

При этом Чорухлу не советует резко переходить на ранний ужин, а рекомендует оставить что-то легкое на время после 17:00, чтобы организм не испытывал сильного голода. Например, можно съесть салат с оливковым маслом, а любую тяжелую еду, вроде орехов, мяса, мучного или сладкого, стоит избегать. В идеале после пяти вечера от еды стоит полностью отказаться.

Врач отмечает, что при раннем прекращении питания организму легче перейти в фазу голодания и начинать очищаться от старых клеток. Она подчеркнула, что это называется аутофагией, то есть уничтожением старых клеток, также этот процесс можно назвать клеточным детоксом. На месте старых клеток в это время создаются новые клетки, а лучше всего этот процесс осуществляется во время ночного голодания.

Поздний ужин, по словам Чорухлу, значительно ускоряет процесс старения, потому что перегруженной пищеварительной системе не хватает времени на необходимые процессы обновления на клеточном уровне. Врач добавила, что ранний ужин, в свою очередь, помогает улучшить самочувствие даже людям с хроническими заболеваниями, вроде сахарного диабета, экземы и других.

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