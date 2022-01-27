Названа простая ягода для снижения кровяного давления

Миллионы людей по всему миру страдают от гипертонии, а многие из них даже не подозревают о наличии у себя этой проблемы. Это состояние – один из главных факторов риска развития смертельных заболеваний. По этой причине необходимо постоянно контролировать кровяное давление.

С точки зрения исследователей, благодаря своим биоактивным соединениям киви обладает способностью снижать артериальное давление. Киви – это плоды травянистой лозы Актинидия китайская. Ботанически киви считаются ягодами.

В ходе эксперимента норвежские эксперты на протяжении двух месяцев изучали влияние киви на 118 человек с гипертонией. Специалисты из Норвегии отметили значительное снижение систолического и диастолического артериального давления у добровольцев, которые ежедневно употребляли по три киви в течение 8 недель.

При регулярном поедании киви наблюдается разжижение крови, а следовательно, риск тромбозов будет меньше, поделились подробностями авторы исследования. Калий в составе этих плодов снижает кровяное давление, тем самым позволяя контролировать гипертонию, резюмировали ученые.

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