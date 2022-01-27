Кардиолог расстроил фанатов витамина D ликбезом о его влиянии на сердце

Витамин D считается одним из самых важных для человека, так как от него зависит костный обмен в организме. Он усиливает всасывание кальция, благодаря чему кости становятся крепче.

В последние годы витамину D приписывают и множество других целебных эффектов, считая его чуть ли не панацеей от всех болезней, в том числе болезней сердца. Однако это большое заблуждение.

Так врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили в своем TikTok-канале предупредил, что ни один витамин не влияет на течение сердечно-сосудистых заболеваний и их профилактику. Витамин D не исключение.

Свой довод специалист подтвердил результатом исследования VITAL, которое было опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.

В исследовании принял участие 25 871 человек, включая мужчин старше 50 лет и женщин старше 55 лет. Одной группе участников давали плацебо, вторые получали добавку в виде витамина D.

По результатам выяснилось, что никакого влияния на течение сердечно-сосудистых заболеваний регулярный прием витамина D не оказал.

«Дополнительный прием каких-либо витаминов на течение сердечно-сосудистых заболеваний не влияет», — подчеркнул врач.

В предыдущем ролике кардиолог рекомендовал людям для здоровья сердца вести активный и здоровый образ жизни, не курить, высыпаться и избегать стрессов.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!