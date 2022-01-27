Ученые выяснили, что кофе негативно влияет на мозг

Кофе способен вызвать повреждение мозга и нарушение когнитивных функций. Таким же эффектом обладают большие дозы алкоголя и сладкие напитки. К такому выводу пришли американские диетологи.

Специалисты в частности напомнили, что частые алкогольные возлияния буквально убивают нейроны мозга. И если попойки продолжаются долго, то пострадает мышление и память.

Злоупотребление кофе тоже не приносит пользы. И если в небольших количествах кофеин положительно сказывается на когнитивных функциях, то безмерное его употребление вызывает диаметрально противоположный эффект. Если человек употребляет более шести чашек напитка в день, то у него уменьшаются объемы мозга и развивается деменция.

Ранее стало известно и о губительном влиянии сахара на мозговые функции. Напитки с его высоким содержанием разрушают мозг, со временем приводят к уменьшению префронтальной коры. Ежедневное употребление стакана сладкого напитка приводит к старению мозга на 5,8 года, а если выпивать более двух стаканов — на 11 лет.

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