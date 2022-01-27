Назван неожиданный продукт для защиты от возрастной потери зрения

К возрастной потере зрения у людей, как правило, приводит развитие возрастной дегенерации желтого пятна (ВДЖП). От этого недуга по всему миру по примерным оценкам страдает около 170 миллионов человек. При этом ученым удалось выяснить, что частое употребление полезного продукта позволяет предотвратить или отсрочить развитие ВДЖП.

Об исследовании, показавшем пользу ягод годжи в борьбе с ВДЖП, сообщает ScienceDaily со ссылкой на публикацию в журнале Nutrients. В рамках исследования специалисты из Калифорнийского университета в Дэвисе набрали 27 испытуемых без проблем со здоровьем. Тринадцати из них на протяжении 90 дней давали сушеные ягоды годжи пять раз в неделю, а остальные получали пищевые добавки для здоровья глаз.

Через три месяца ученые обнаружили, что у потреблявших ягоды годжи выросла плотность защитных пигментов в глазах. Отмечается, что это пигменты лютеин и зеаксантин, которые отфильтровывают вредный для глаз синий свет и выступают в роли антиоксидантов, а также защищают глаза во время старения. Как заметил соавтор исследования Гленн Ю, ВДЖП непосредственно влияет на центральное поле зрения, снижает способность к чтению и распознаванию лиц.

По словам ведущего автора работы Сян Ли, лютеин и зеаксантин действуют сродни солнцезащитному крему для глаз. Она подчеркнула, что чем больше уровень этих пигментов, тем лучше, а их исследование доказало эффективность ягод годжи для улучшения здоровья глаз даже у здоровых людей.

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