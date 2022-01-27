Врач назвал худший завтрак для сердца и поджелудочной

Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о том, какие продукты на завтрак при частом употреблении могут очень пагубно сказаться на работе сердца и поджелудочной железы. Речь идет о рационе с высоким содержанием холестерина и триглицеридов. Такая еда заставляет поджелудочную железу работать на износ, кроме этого ведет к развитию атеросклероза кровеносных сосудов.

Доктор Вялов объяснил в своем Instagram, что для поджелудочное железы больнее, когда человек съедает много за один раз, а для сердца хуже, когда ваш ежедневный завтрак состоит из бутербродов с маслом и сыром.

«Если вы съедаете за один присест много жирного, это требует от поджелудочной и печени напряженной работы», — предупредил специалист. Он добавил, что ситуация усугубляется, если человек при этом употребляет алкоголь.

По словам эксперта, это приводит к тому, что желчь забрасывается в протоки поджелудочной, раньше положенного активируются ферменты и организм человека начинает переваривать собственную поджелудочную железу. Таким образом возникает острый панкреатит.

Что касается сердца, то на его работу влияет количество животного жира, которое поступает в организм. Чем его больше, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови, и тем быстрее развивается атеросклероз, подчеркивает Вялов.

Доктор отметил, что не призывает совсем отказаться от бутербродов с маслом и сыром, просто нужно помнить, что в рационе должно быть больше растительного и меньше животного.

«Желательно, чтобы два из трех приемов пищи за сутки были вегетарианскими», — порекомендовал гастроэнтеролог.

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