Исследование показало пугающее влияние коронавируса на мозг

Дата публикации: 27 января 2022 г.

Просмотров: 1

Ученые обнаружили, что в течение краткосрочного периода их инфекции семь маркеров повреждения головного мозга были заметно выше среди пациентов с COVID, чем у пациентов без COVID с болезнью Альцгеймера. И что у пациентов, умерших в больнице, были обнаружены более высокие уровни, чем у тех, кого выписали и отправили домой.

Второй анализ показал, что доля маркеров повреждения у пациентов, госпитализированных на короткое время с COVID-19, была значительно выше, чем у пациентов с диагнозом болезнь Альцгеймера, а в одном конкретном случае более чем в два раза выше. Исследование показало, что один из этих маркеров был более чем в два раза выше среди пациентов с коронавирусом.

«Наши результаты показывают, что у пациентов, госпитализированных по поводу COVID-19, и особенно у тех, у кого наблюдаются неврологические симптомы во время острой инфекции, уровни маркеров повреждения головного мозга могут быть такими же или выше, чем у людей с болезнью Альцгеймера. — рассказывает доктор Дженнифер Фронтера, профессор кафедры неврологии и ведущий автор исследования.

С момента появления COVID-19 ученые провели несколько исследований, в которых изучалась возможная связь между вирусом и болезнью Альцгеймера.

В 2021 году исследователи из UT Health в Сан-Антонио в течение года наблюдали за пациентами с COVID-19 с длительными неврологическими симптомами и обнаружили, что более молодые пациенты, вероятно, страдают от тревоги и депрессии, вызванных коронавирусом, в то время как у пациентов в возрасте 60–70 лет симптомы схожи с ранним началом болезни Альцгеймера.

Даже если небольшое количество пациентов с COVID столкнутся с хроническими неврологическими проблемами, это может иметь разрушительные последствия для системы здравоохранения США.

В то время как у большинства людей, инфицированных коронавирусом, симптомы проявляются в легкой форме или не проявляются вовсе, небольшое число людей страдает в течение нескольких месяцев и может страдать в течение многих лет после выздоровления.

Распространенными симптомами среди этих пациентов-дальнобойщиков являются спутанность сознания, проблемы с памятью и усталость, а также другие неврологические проблемы.

Согласно одному исследованию, до трети пациентов с COVID проявляют эти симптомы — даже после того, как они, кажется, выздоровели от вируса.

Ученые теперь обеспокоены тем, что эти длительные неврологические симптомы могут привести к ухудшению состояния в более позднем возрасте.

Анализ данных Университета Джонса Хопкинса показывает, что в США в среднем регистрируется 786 406 новых случаев в день, что на 121 процент больше, чем за последние две недели, и на 30 процентов больше, чем за последние семь дней. Для сравнения, в прошлый четверг, 6 января, в США в среднем регистрировалось 607 064 случая в день, что на 70% больше, чем на предыдущей неделе. Это означает, что еженедельный рост числа случаев заболевания сократился более чем вдвое за первую половину января.

В то время как США установили однодневный рекорд в более чем 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом во вторник, эта цифра была завышена из-за задержки отчетности в выходные дни и не отражает средних значений за один день. Текущие 786 тысяч случаев в день — это самый большой показатель, который когда-либо испытывала Америка.

Наибольшее падение роста числа случаев в последние дни наблюдалось на северо-востоке, а в штатах, в которых когда-то наблюдался стремительный рост числа случаев, теперь наблюдается снижение числа случаев заболевания. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, в которых число случаев заболевания увеличилось более чем в семь раз в начале всплеска «Омикрона», теперь наблюдается увеличение примерно на 40 процентов за последние две недели.

Вариант «Омикрон» демонстрирует больше признаков того, что на этой неделе он начинает выгорать, поскольку за последние два дня темпы роста числа случаев замедлились в 44 американских штатах.

Рост заболеваемости в США также замедляется, при этом среднесуточный показатель заболеваемости остается на уровне около 786 000 после стремительного роста в последние недели.

В то время как случаи все еще находятся на восходящей траектории, массовое замедление числа случаев добавляет к растущему количеству доказательств того, что новый штамм начинает исчерпать людей для заражения — явление, предсказанное многими американскими экспертами в области здравоохранения в последние недели.

Некоторые эксперты надеются, что высокая заразность варианта в сочетании с относительно легкими симптомами «Омикрона» может означать, что пандемия скоро подойдет к концу. Доктор Джим Бейкер, иммунолог из Мичиганского университета, написал в своем блоге, что вирус демонстрирует признаки, схожие с пандемией гриппа 2011 года, и что он скоро исчезнет. «Мы сосредоточились на количестве заражений COVID-19 из-за разработанных нами очень чувствительных и точных диагностических тестов (ПЦР)», — сказал он.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!