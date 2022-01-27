Названы простые средства для избавления от заложенности носа

Борьба с заложенностью носа изматывает, особенно если человек пытается заснуть. Насморк чаще появляется в холодные месяцы, но его также вызывает аллергия, простуда и коронавирус. Есть ли надежный способ от него избавиться?

Доктор медицинских наук, терапевт в NewYork-Presbyterian Джуди Танг объяснила изданию, что независимо от времени года аллергены, бактерии и вирусы могут воспалять кровеносные сосуды в носу, делая носовые пазухи опухшими и закупоренными. По ее словам, есть много безрецептурных лекарств и натуральных средств, которые помогут снова дышать свободно. Например, при бактериальной инфекции могут потребоваться антибиотики. Для противодействия аллергенам пригодятся антигистаминные препараты.

Но даже при использовании медикаментов нужно обязательно промывать нос. Орошение и спреи могут стать отличным средством, хотя и вызывают краткосрочное облегчение. Назальные растворы вымывают слизь из пазух носа, удаляя аллергены и прочие загрязнители воздуха, которые вызвали болезненные симптомы. Можно использовать как покупные препараты, так и обычную соленую воду.

Еще одним простым и действенным средством может стать вдыхание пара. Можно использовать ингаляторы, но проверенные временем средства будут не менее полезны. Горячий душ может творить чудеса с заложенным носом.

«Нужно включить горячую воду и позволить ванной наполниться паром. Затем снизьте температуру и примите душ на 15–20 минут. Держите лицо под насадкой для душа, чтобы вы могли дышать паром, который разжижает слизь. Ближе к концу процедуры как следует высморкайтесь и прокашляйтесь», – посоветовала врач. На несколько часов человек избавится от слизи и мокроты.

Но всегда нужно помнить, что устранение основной причины важнее, чем контроль симптомов.

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