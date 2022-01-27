Самая популярная ягода оказалась суперсредством от висцерального жира

Как отмечают эндокринологи, у человека есть несколько типов жира. Наиболее опасный не подкожный, который можно увидеть в зеркало, а висцеральный — который мы не видим и который обволакивает печень, поджелудочную железу, кишечник и почки. Избавиться от висцерального жира гораздо труднее, чем от подкожного. Но, как оказалось, помощь в этом может оказать самая популярная на планете ягода.

Ранее хорошо было известно, что в борьбе с висцеральным жиром хорошо помогает введение в рацион продуктов, богатых клетчаткой, говорится в публикации в британском издании Daily Express. Дело в том, что растворимая клетчатка, содержащаяся в ряде продуктов, например, по фруктах, замедляет процесс попадания переваренной пищи из желудка в кишечник.

И вот в ходе исследования, которое проводил медицинский центр Wake Forest Baptist, выяснилось, что так полезная человеку растворимая клетчатка, в большом количестве содержится в клубнике. Кроме этого, в ходе исследования было установлено, что на каждые десять грамм растворимой клетчатки в день, объем висцерального жира сокращается на 3,7% за период в пять лет. Если к этому еще прибавить увеличение умеренной активности, то висцеральный жир будет сокращаться уже на 7,4%.

Клубника стимулирует выработку лептина и адипонектина — гормонов, которые подавляют аппетит и сжигают жир.

Американская ассоциация диетологии добавляет также, что клубника может помочь похудеть, стимулируя метаболизм.

И это еще не все. Клубника входит в десятку фруктов, которые обладают самым мощным антиоксидантным эффектом, предупреждая, таким образом, инсульт и рак.

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