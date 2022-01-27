Ученые предположили, как в сердце у пациентов с коронавирусом образуются тромбы

Испанские медики изучили, как у пациентов с самыми тяжелыми формами COVID-19 образуются тромбы в коронарной артерии. Они пришли к выводу, что причина этого процесса кроется в чрезмерной активности иммунных клеток-нейтрофилов. Статью с описанием исследования опубликовал научный журнал JAMA Cardiology.

В конце мая французские кардиологи обнаружили, что параллельно с тяжелыми формами COVID-19 у некоторых пациентов появлялся венозный тромбоз. Позже к схожим выводам пришли и их российские коллеги: они обнаружили, что при тяжелых случаях инфекции в крови пациентов увеличивается концентрация D-димера – белка, который образуется при распаде главного «стройматериала» тромбов – фибрина.

В ходе новой работы испанские медики под руководством кардиолога из госпиталя Мадридского автономного университета Аны Бласко выяснили, почему у пациентов с тяжелыми формами коронавирусной инфекции появляются тромбы.

Исследователи изучали образцы свернувшейся крови из коронарной артерии нескольких больных, которые после заражения коронавирусом перенесли инфаркт. Оказалось, что во всех тромбах было необычно много следов нейтрофилов. Это самый распространенный тип иммунных клеток. Узнав, что в организм попала инфекция, они движутся к очагам воспаления, захватывают и «переваривают» бактерии. Кроме того, они вырабатывают особые вещества, которые убивают и «отпугивают» микробы.

Нейтрофилы могут бороться с инфекцией и иначе. Они вырабатывают так называемые нейтрофильные экстраклеточные ловушки (НЭЛ). Это набор из большого количества белковых молекул и обрывков нитей ДНК, которые могут соединяться с вирусами и микробами и уничтожать их.

Бласко и ее коллеги предполагают, что при тяжелых формах коронавирусной инфекции эти ловушки начинают работать хуже. Например, они соединяются не только с возбудителями болезней, но и с тромбоцитами. В результате тромбы в сосудах, в том числе и в коронарной артерии, начинают формироваться спонтанно. В некоторых случаях это приводит к инфаркту миокарда.

По словам ученых, подобных проблем можно избежать, если искусственно уменьшить количество нейтрофилов в организме пациентов или каким-то образом помешать появлению большого количества НЭЛ в их крови. Исследователи надеются, что в ближайшее время смогут проверить эту теорию и защитить других пациентов с тяжелыми формами COVID-19 от образования тромбов.

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