Признаками высокого холестерина назвали заметные на коже симптомы

На ранних стадиях у людей с этим недугом нередко возникает нарушение кровотока, что делает их кожу сухой и зудящей. Как правило, это проявляется на ногах, ступнях и лодыжках. Также ухудшается рост ногтей.

Поначалу эти симптомы не очень заметны и не доставляют серьезного дискомфорта, однако со временем больного ждут более серьезные симптомы.

По мере ухудшения состояния здоровья кожа становится пигментированной и толстой. Зачастую возникают покраснения и отеки.

Врачи отметили, что крайне важное значение имеет раннее обнаружение и лечение недуга, так как в запущенных случаях пациентам понадобится хирургическое вмешательство.

Ранее врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, какую ошибку допускают люди, пытающиеся снизить уровень холестерина с помощью популярного БАДа — красного ферментированного риса.

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