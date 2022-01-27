Стало известно о воздействии мобильных телефонов на мозг человека

Согласно исследованию, использование мобильных телефонов не увеличивает риск развития опухолей головного мозга у молодых людей.

Напротив, проанализированные данные свидетельствуют о том, что риск возникновения опухолей головного мозга может снизиться при большем использовании беспроводных телефонов.

Использование мобильных и стационарных беспроводных телефонов у молодых людей не связано с повышенным риском развития опухолей головного мозга говорится в крупнейшем тематическом исследовании, проведенном в 14 странах мира. Работу координировал Барселонский институт глобального здравоохранения (ISGlobal).

В исследовании, опубликованном в журнале Environment International, была проанализирована связь между воздействием электромагнитных полей (ЭМП) от беспроводных устройств (мобильных и стационарных) и опухолями головного мозга у молодых людей и не было обнаружено причинно-следственной связи между опухолями головного мозга и использованием этими телефонами радиочастотных (РЧ) и крайне низкочастотных (СНЧ) электромагнитных полей.

В последние десятилетия возможность того, что использование мобильных устройств может увеличить риск развития опухолей головного мозга, вызывала растущую обеспокоенность общественного здравоохранения, особенно в связи с увеличением их использования молодыми людьми.

В ходе исследования, координируемого ISGlobal и Фондом La Caixa, были проанализированы данные почти 900 молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет с опухолями головного мозга. Большинство новообразований — нейроэпителиального типа, в основном это глиомы.

Участники заполнили анкету с подробной информацией об истории использования беспроводных устройств, а их родители также заполнили аналогичную анкету об использовании гаджетов до зачатия, во время беременности и в первый год жизни.

Чтобы оценить качество данных, исследователи провели несколько методологических подисследований: одно заключалось в получении записей от телефонных операторов для сравнения количества и продолжительности звонков с теми данными, которые указаны в анкете, а другое заключалось в установке на телефон приложения для записи звонков. Они также алгоритмически рассчитали уровень воздействия РЧ и СНЧ от телефонов молодых людей.

Результаты не выявили доказательств связи между использованием беспроводного телефона и опухолями мозга у молодых людей, напротив, анализируемые данные предполагают, что риск опухолей головного мозга может снизиться с увеличением использования беспроводных телефонов, но «вряд ли это эти выводы представляют собой профилактический эффект», указал испанский исследователь Гемма Кастаньо, один из авторов исследования.

«Это самое большое исследование опухолей головного мозга у молодых людей на сегодняшний день, но количества пациентов все равно недостаточно, чтобы оценить все возможные воздействия, например, в конкретных временных окнах или в различных анатомических местах»,- признался ученый.

«В настоящее время нет убедительных научных доказательств того, что излучения мобильного телефон могут увеличить риск рака мозга», — указала Элизабет Кардис, координатор исследования и глава программы ISGlobal Radiation.

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