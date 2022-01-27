Аптеки будут продавать антибиотики только по электронному рецепту

С апреля 2022 года начнет действовать нововведение, согласно которому антибиотики будут продавать в аптеках только людям, которые предоставляют электронный рецепт от врача. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко — фото из открытых источников

«Устойчивость к антимикробным препаратам является одной из самых серьезных угроз для общественного здоровья», — отметил Ляшко.

Министр подчеркнул, что назначать антибиотики и выписывать рецепты на получение лекарства могут только специалисты. Электронный рецепт можно взять у любого врача, несмотря на то, есть декларация с семейным врачом или нет. Однако, в любом случае, необходимо быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения.

«В апреле антибиотики, зарегистрированные в Украине, будут отпускаться в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта. Запуск электронного рецепта решит проблему неконтролируемого и нецелевого использования препаратов и главное – поможет предотвратить развитие стойкости к противомикробным препаратам», — подчеркнул Виктор Ляшко.

Все врачи, отпускающие лекарства по электронным рецептам, также должны быть зарегистрированы в электронной системе.

В рецепте будет указываться лекарственная форма антибиотика и дозировка. Также специалист должен указать способ применения лекарства и длительность их приема.

«Отмечаю, антибиотики лечат инфекционные болезни, вызванные бактериями и совсем неэффективные в борьбе с вирусными болезнями», — подчеркнул министр здравоохранения Украины.

Как сообщали ранее «Комментарии», в Офисе президента рассказали, кто сможет потратить 1000 грн в аптеках.

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