Ученые обнаружили новый белок, через который коронавирус поражает бронхи

Китайские ученые обнаружили в организме человека новый вид белка, с помощью которого коронавирус нового типа может проникать в клетки легких. Он может стать еще одной целью для лекарств против COVID-19, пишут ученые в статье для научного журнала Cell Research.

Коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) проникает в клетки легких человека и других млекопитающих с помощью шиповидного белка, который прикрепляется к человеческому рецептору ACE2, молекулы которого покрывают поверхность легких и многих других слизистых оболочек органов.

Однако исследования показывают, что в некоторых тканях – в частности, в дыхательных путях, – рецепторов ACE2 очень мало, но коронавирус проникает и туда. Поэтому, делают вывод ученые, могут существовать и другие белки, которые служат «входом» для SARS-CoV-2.

Чтобы найти их, группа китайских ученых выбрала несколько наборов клеток, особо уязвимых к коронавирусной инфекции. Затем их заражали коронавирусом нового типа и смотрели, как эти наборы будут на него реагировать. Клетки из почек, желудка, печени, нейронов и молочной железы коронавирус заразить не смог, он присоединился лишь к клеткам из легких из бронхов.

Продолжив исследование на этих двух наборах клеток, ученые выделили 22 наиболее вероятных кандидатов на роль белка, через который SARS-CoV-2 попадает в человеческий организм. Компьютерный анализ показал, что шиповидный белок коронавируса так же успешно, как и с ACE2, соединяется лишь с одним рецептором – AXL.

Этот рецептор регулирует многие физиологические процессы в клетках – в частности, их выживание и иммунный ответ на инфекции, и, в отличие от ACE2, он распространен во всех органах человеческого организма. Дополнительный анализ показал, что именно AXL может быть еще одним рецептором коронавируса нового типа в бронхах и эпителиальных клетках легких (то есть их слизистой оболочки).

«AXL из семейства тирозинкиназных рецепторов известен как ингибитор врожденного иммунитета, в большом количестве встречающийся на опухолевых клетках, и встречается на мембране нормальных клеток самых разнообразных тканей. Если этот белок действительно играет роль рецептора для SARS-CoV-2, это станет очередным свидетельством его способности поражать разнообразные ткани организма», – объяснил не участвовавший в исследовании профессор Дальневосточного федерального университета, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов.

«Эта информация особенно важна для разработчиков препаратов, направленных на блокаду вирусных рецепторов. Вместе с тем, открытие все новых дополнительных рецепторов SARS-CoV-2 снижает привлекательность этого направления для поиска лекарственных соединений. Впрочем, будем надеяться, что все более глубокое проникновение в молекулярные механизмы вирусного патогенеза может открыть новые горизонты терапии коронавирусной инфекции (COVID-19)», – добавил Щелканов.

Если выводы китайских ученых подтвердятся в дальнейших независимых исследованиях их коллег, то потенциальные лекарства от COVID-19 нужно будет проектировать так, чтобы они нацеливались не только на рецептор ACE2, но и на AXL.

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