Гайдай рассказал, что происхоит на украинской таможне и какаяя ситуация с контрабандой

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Политолог Валентин Гайдай написал в авторской колонке, что власть не только не
поборола контрабанду в Украине, но некоторые ее представители в Офисе
президента возглавили кланы контрабандистов, передает «Апостроф».
«Регулярный мониторинг информационного поля подтвердил, что схематоз на
таможне процветает – ежегодные потери госбюджета от контрабанды
оцениваются на уровне свыше 300 млрд гривен, а импортеры платят
чиновникам крупную мзду за каждый контейнер, как это было во времена Порошенко, у которого даже свой «Офис Контрабанды» имелся
во главе с нардепом Сашей Грановским», — говорит политолог.
Как утверждают авторы статьи, схемы на таможне после отьезда Грановского за
границу работают и якобы помогает «наполнять кассу» бизнесмен Сеяр
Куршутов, которого пригласили «на личное совещание с главой ОПУ Ермаком».
«Гайдай отметил, что,
когда Ермак проводил совещание с главами таможни, то дал указание им
«работать» с Сеяром, а сам Куршутов прямым текстом намекнул главе
Гостаможни, что шесть руководителей таможен будут заменены на его людей,
ибо иначе «кассу» наполнить будет невозможно», — говорится в материале.
Авторы статьи отмечают, что Ермак якобы через Куршутова теперь курирует все вопросы
таможни. Далее они цитируют политолога:
«Думаю, если спираль скандалов с участием Ермака будет раскручиваться и
далее, то поход его в большую политику придется отложить. Да и в
принципе сейчас все выглядит так, что ОПУ предстоят определенные
перестановки, ведь большое количество негатива, особенно еще и на теме
контрабанды, вокруг «правой руки» главы государства играет явно против рейтинга
президента и правящей партии», — резюмирует Гайдай.
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