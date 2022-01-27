Гайдай рассказал, что происхоит на украинской таможне и какаяя ситуация с контрабандой

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Политолог Валентин Гайдай написал в авторской колонке, что власть не только не

поборола контрабанду в Украине, но некоторые ее представители в Офисе

президента возглавили кланы контрабандистов, передает «Апостроф».

«Регулярный мониторинг информационного поля подтвердил, что схематоз на

таможне процветает – ежегодные потери госбюджета от контрабанды

оцениваются на уровне свыше 300 млрд гривен, а импортеры платят

чиновникам крупную мзду за каждый контейнер, как это было во времена Порошенко, у которого даже свой «Офис Контрабанды» имелся

во главе с нардепом Сашей Грановским», — говорит политолог.

Как утверждают авторы статьи, схемы на таможне после отьезда Грановского за

границу работают и якобы помогает «наполнять кассу» бизнесмен Сеяр

Куршутов, которого пригласили «на личное совещание с главой ОПУ Ермаком».

«Гайдай отметил, что,

когда Ермак проводил совещание с главами таможни, то дал указание им

«работать» с Сеяром, а сам Куршутов прямым текстом намекнул главе

Гостаможни, что шесть руководителей таможен будут заменены на его людей,

ибо иначе «кассу» наполнить будет невозможно», — говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, что Ермак якобы через Куршутова теперь курирует все вопросы

таможни. Далее они цитируют политолога:

«Думаю, если спираль скандалов с участием Ермака будет раскручиваться и

далее, то поход его в большую политику придется отложить. Да и в

принципе сейчас все выглядит так, что ОПУ предстоят определенные

перестановки, ведь большое количество негатива, особенно еще и на теме

контрабанды, вокруг «правой руки» главы государства играет явно против рейтинга

президента и правящей партии», — резюмирует Гайдай.

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