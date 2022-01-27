По анализу мочи научились определять раннюю стадию рака мочевого пузыря

Команда исследователей из Франции, Бангладеш, Бразилии, Италии, Португалии и под руководством сотрудницы кафедры химии природных соединений химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова разработала новый метод выявления рака мочевого пузыря на основе ПЦР. Результаты работы опубликованы в International Journal of Molecular Sciences, сообщила во вторник пресс-служба.

«Новый метод позволяет быстро и надежно определять в моче наличие маркеров рака мочевого пузыря. Разработка представляет собой простой диагностический анализ мочи и отличается от стандартного метода диагностики высокой чувствительностью и неинвазивностью. Тест можно использовать, чтобы следить за прогрессом и рецидивами рака мочевого пузыря, даже обнаружить его присутствие до проявления клинических симптомов», — говорится в сообщении.

Из-за высокой частоты рецидивов и стоимости методов диагностики выявление и лечение рака мочевого пузыря очень дорогие. Сейчас для диагностики и мониторинга рака мочевого пузыря применяют цистоскопию. Цистоскопия — это осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря при помощи катетера с оптической и осветительной системами, вводимого через уретру. Этот метод достаточно сложен и несет риски осложнений для пациентов.

Поэтому разработка чувствительного и неинвазивного теста с достаточной прогностической точностью — важная задача для исследователей. В новой работе, выполняемой под эгидой Международного агентства по исследованию рака, ученые предложили использовать числовой капельный ПЦР-тест как новый метод детектирования опухолевых ДНК в биологических жидкостях. ПЦР — циклический процесс с участием фермента ДНК-полимеразы (фермента, осуществляющего синтез ДНК), за счет которого одну молекулу можно скопировать в большом количестве и впоследствии детектировать.

Числовая капельная ПЦР, как пояснили в пресс-службе, — это следующее поколение методов, объединяющее в себе как классический ПЦР, так и микрофлюидику. С его помощью можно определить штучное количество молекул с определенной последовательностью на фоне 10 тысяч схожих молекул, при этом сигнал получается достоверным. При сравнении результатов диагностики методом секвенирования нового поколения и числовым капельным ПЦР обнаружилось, что новый метод не только подтвердил результаты предыдущего анализа, но и в некоторых случаях даже превзошел его по клинической чувствительности.

«Если говорить о дальнейшем развитии исследования, необходимо продолжение клинических испытаний, подтверждение данных для нашей страны. <…> Чтобы метод был внесен в мировые стандарты, необходим сбор тысяч образцов из разных стран, с разными условиями. Но уже в наших предыдущих работах Европейскому обществу урологов была выдана рекомендация рассмотреть этот метод с тем, чтобы внести его в клинические стандарты», — сказала профессор, заместитель декана химического факультета по научной работе Мария Зверева, слова которой приводятся в сообщении.

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