Ученые выяснили, что социальная изоляция мешает бороться с вредными привычками

Социальная изоляция усиливает тягу к сахару и сигаретам, тогда как активная социализация, напротив, помогает бороться с вредными привычками. К такому выводу пришли ученые из австралийского Университета штата Новый Южный Уэльс, опубликовавшие отчет о своем исследовании в среду.

Как указывает пресс-служба вуза, ученые, в частности, выяснили, что «социальная изоляция может оказать значительное влияние не только на психическое, но и на физическое здоровье и развитие таких состояний, как тревожность, компульсивное переедание (расстройство пищевого поведения, представляющее собой чрезмерное употребление еды — прим. ТАСС) и депрессия».

Во время экспериментов на лабораторных животных исследователи выяснили, что привыкшие к никотину крысы, будучи социально изолированными, гораздо чаще начинали вновь искать источник никотина, даже после периода воздержания. «Когда мы вернули крыс обратно к их товарищам по клетке, они больше не искали никотин и теряли интерес к его поиску», — пояснила ведущий автор исследования Келли Клеменс из Сиднейской школы психологии Университета Нового Южного Уэльса. Аналогичные результаты показали и эксперименты, где вместо никотина ученые использовали сахар.

Таким образом, отмечают ученые, активное социальное взаимодействие помогает избавиться от вредных привычек, приобретенных во время вынужденной изоляции и карантина. «Эксперименты на животных доказали, что социально активная, богатая общением жизнь помогает снизить тягу как к сахару, так и к никотину». Что касается людей, то «возможность пойти выпить кофе и поговорить с друзьями отвлекает от лишней еды и сигарет, а также благотворно влияет на психическое здоровье», — отмечают авторы исследования.

По мнению ученых, социальная вовлеченность играет более значительную роль в борьбе с зависимостями, чем считалось раньше, а социальная изоляция, напротив, мешает ей. В дальнейшем группа специалистов планирует провести более предметные исследования о влиянии социальной изоляции на поведение человека и состояние его здоровья.

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