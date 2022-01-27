Выборы ректора Киево-Могилянской академии пытаются сорвать

В четверг, 27 января, в Киево-Могилянской академии должен был состояться второй тур выборов ректора, в котором принимали участие Александра Гуменная и Сергей Квит. Это была уже пятая попытка НаУКМА определиться со своим руководителем. Однако во время голосования были сломаны и похищены ящики с бюллетенями.

НауКМА — фото:msj.ukma

«Неизвестные лица украли один из ящиков с бюллетенями. Другой ящик залили краской», — сообщил телеграмм-канал «Выборы президента КМА».

Впоследствии канал уточнил, что похищенный ящик якобы нашли. А первым выкладывать фотографии с испорченными ящиками в Facebook начал кандидат на должность ректора Сергей Квит, уверяя, что несмотря на это, участки якобы продолжают работу.

В канале «Выборы президента КМА» комментаторы предполагают, что из похищенного ранее ящика могли исчезнуть «неудобные кому-то» бюллетени. Такой способ срыва уже пятой попытки выборов ректора связывают с низкой явкой голосующих.

Кроме того, участвовавшие в голосовании студенты указывают, что на входе работали наблюдатели и охрана НаУКМА, которая почему-то допустила инцидент с ящиками.

Экс-ректор НаУКМА Сергей Квит, как известно, в первом туре набрал – 232 голоса (39,12%), а и.о. ректора Гуменная – 201 (33,89%). Несмотря на то, что ни один из кандидатов не набрал более 50% уже тогда, 20 января, некоторые сторонники Квита называли его будущим ректором.

Также по итогам первого тура было известно, что не приняли участие в голосовании 136 избирателей.

«Одной пятой академического сообщества наплевать…», — писала бывшая студентка НаУКМА Младена Качурец.

Член Наблюдательного совета НаУКМА Иосиф Зисельс также указал на нежелание преподавателей приходить на выборы. Ведь в первом туре проголосовало всего 58,42%.

Похоже, что мнение этих ранее не активных избирателей во втором туре трудно было спрогнозировать заранее, и срыв пятой попытки выборов может быть связан с тем, что Квит не добирал нужного ему для победы количества голосов.

В самой Могилянке признают, что университет охватил раздор и поляризация:

«Наблюдательный совет Университета обеспокоен ходом избирательного процесса Президента НаУКМА. Поляризация, раздор и неприсущая для Могилянского сообщества пассивность, следствием которых является уже пятая попытка избрать руководителя, разрушают авторитет учебного заведения и угрожают его институционной состоятельности», — говорится на сайте НаУКМА.

Напомним, бывший министр образования и экс-ректор Могилянки Сергей Квит возглавляет сейчас НАОКВО. В октябре 2021 года Верховный Суд де-факто прекращал полномочия Агентства из-за незаконного назначения его состава.

За эти два года, по данным «Українських новин», Квит якобы нелегитимно получил в качестве руководителя НАОКВО более 2,2 млн грн из государственного бюджета (1 151 313 грн в 2019 году, и еще 1 065 320 грн в 2020 году).

Впоследствии Верховная Рада приняла законопроект, разблокировавший деятельность НАОКВО, и 12 января 2022 КМУ переназначил Квита председателем этого органа.

Во время министерской каденции, Квит фигурировал в скандале с недостоверным декларированием. Также ему приписывали академическую недобропорядочность. По выводам ученых , вместо диссертации, он на самом деле защитил монографию.

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