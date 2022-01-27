Зеленый чай снизил риск ранней смерти перенесших инсульт и инфаркт

Кардиологи из Японии доказали, что употребление зеленого чая в больших количествах способно значительно снизить вероятность преждевременной смерти людей, перенесших инсульты и инфаркты. Выводы ученых, основанные на наблюдении за здоровьем свыше 46 тысяч жителей Японии на протяжении двух десятилетий, опубликованы в статье в журнале Stroke.

«Наши наблюдения показывают, что употребление одной-шести чашек зеленого чая в неделю уменьшало вероятность смерти жертв инсультов и инфарктов на 27%, а употребление семи и более чашек снижало эти шансы на 60%. При этом важно понимать, что в Японии зеленый чай обычно употребляется без подсластителей, тогда как в кофе японцы обычно добавляют молоко и сахар», — заявил профессор университета Осаки Хироясу Исо, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Исо и его коллеги произвели наблюдения за состоянием здоровья свыше 46 тысяч жителей Японии в рамках мониторингового проекта JACC, направленного на изучение факторов риска, способствующих развитию рака.

Польза чая и кофе

Участники этой инициативы, чей возраст составлял от 40 до 79 лет, регулярно проходили обследования и находились на постоянном наблюдении у врачей. В общей сложности за два десятилетия работы JACC его участники пережили 9,2 тыс. инсультов, инфарктов и других серьезных сбоев в работе сердца и сосудов, угрожающих жизни человека.

Профессор Исо и его коллеги воспользовались этими данными для того, чтобы оценить, как диета участников JACC влияла на вероятность их гибели после того, как они заполучали первый инсульт или инфаркт. Этот анализ показал, что частота употребления двух типов напитков — зеленого чая и кофе — очень сильно влияла на продолжительность жизни «сердечников» и людей, не страдавших до этого от кардиологических проблем. В частности, употребление очень больших количеств зеленого чая, более семи чашек в неделю, снижало шансы преждевременной смерти на 60% для тех японцев, которые уже перенесли инсульты или инфаркты в прошлом. При этом чай не был столь полезен для людей, не страдавших от болезней сердца, — его употребление почти не влияло на продолжительность их жизни.

Тогда как кофе значительно снижал вероятность смерти людей, не испытывавших проблем с сердцем, уменьшая шансы на их преждевременную кончину примерно на 18% при употреблении более двух чашек в день. Аналогичным образом, кофе на 40% понижал вероятность возникновения повторного инфаркта, но никак не влияло на частоту развития инсультов.

С чем это связано, ученые пока не могут сказать. Как надеются профессор Исо и его коллеги, дальнейшие наблюдения и опыты на животных помогут им понять, какие компоненты кофе и зеленого чая максимально позитивно влияют на здоровье сердца и сосудов мозга.

Мировая статистика

Инсульты и прочие формы кровоизлияний в мозг сегодня стали одной из главных причин преждевременной смерти людей в большинстве развитых стран мира наряду с инфарктами, сердечной недостаточностью и различными формами раковых опухолей. По статистике ВОЗ, около 15 млн людей ежегодно становятся жертвами инсультов, из которых пять миллионов погибают, а еще пять становятся инвалидами. Значительная часть инсультов, как сейчас предполагают эксперты организации, связана с высоким давлением и вредными привычками, что в теории позволяет их предотвращать, корректируя поведение и пищевые привычки людей из группы риска. Аналогичным образом многие тяжелые последствия инсульта связаны с тем, что больному своевременно не оказывается медицинская помощь.

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