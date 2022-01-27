Ученые доказали, что коронавирус способен заражать клетки поджелудочной железы

Немецкие и канадские биологи обнаружили, что частицы коронавируса могут проникать в клетки поджелудочной железы и размножаться внутри них. Результаты их опытов были раскрыты в статье в журнале Nature Metabolism.

«Наблюдения за состоянием здоровья носителей коронавируса показывают, что инфекция достаточно часто вызывает нарушения в круговороте глюкозы в их организме, однако причины этого были нам не ясны. Мы показали, что SARS-CoV-2 может проникать как в экзокринные, так и эндокринные клетки поджелудочной железы, в том числе и в бета-клетки, вырабатывающие инсулин», — пишут исследователи.

SARS-CoV-2 поражает не только клетки легких, но и может проникать в определенные тельца, обитающие в других тканях тела, в том числе внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца, а также ряда других органов. Подобная особенность вируса, как предполагают сейчас ученые, может объяснять то, почему многие заболевшие COVID-19 страдают не только от нарушений в работе органов дыхания, но также теряют чувство обоняния, испытывают проблемы с пищеварением, сбои в работе кровеносной системы. Ученые также обнаружили, что вирус может проникать в мозг человека и вызывать серьезные нарушения в его работе.

Группа ученых под руководством Александра Клегера, профессора Ульмского университета (Германия), открыла еще одну потенциальную «мишень» для коронавируса в организме человека, изучая то, способен ли SARS-CoV-2 заражать различные типы клеток, присутствующие в поджелудочной железе человека.

Скрытые последствия заражения

Как отмечают ученые, идея провести подобное исследование зародилась у них после того, как они обратили внимание на то, что у многих их пациентов, страдавших от тяжелых форм COVID-19, нарушался нормальный круговорот глюкозы в крови. Еще в первые дни после начала эпидемии медики заметили, что диабет значительно повышает риск смерти, а также становится более острым во время коронавирусной инфекции.

Профессор Клегер и его коллеги детально изучили то, вырабатывают ли клетки поджелудочной железы рецепторы ACE2 и белок TMPRSS, необходимые для проникновения коронавируса, а также исследовали, как культуры этих телец взаимодействуют с возбудителем COVID-19.

Оказалось, что многие типы клеток поджелудочной железы, отвечающие как за производство инсулина и других гормонов, так и их транспортировку, вырабатывали большие количества и того, и другого белка. Это позволяло коронавирусу легко проникать и размножаться внутри них, распространяясь от одной клетке к другой.

Аналогичных результатов ученые достигли, экспериментируя на полноценных бета-островках, извлеченных из поджелудочной железы нескольких доноров, а также изучив состояние поджелудочной железы нескольких пациентов германских клиник, которым не удалось справиться с болезнью.

По словам исследователей, проникновение коронавируса в клетки бета-островков часто приводило к развитию серьезных нарушений в процессе выработки гормонов. Это может объяснять то, почему у многих носителей COVID-19 нарушается круговорот глюкозы, а также возникает острый панкреатит.

Дальнейшее изучение этого процесса, как надеются биологи, поможет им понять, как коронавирус проникает в поджелудочную железу и какие долгосрочные последствия это может вызвать. В частности, биологи опасаются, что проникновение SARS-CoV-2 в бета-клетки может вызвать аутоиммунную форму диабета, при развитии которой иммунитет начнет уничтожать клетки, производящие инсулин.

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